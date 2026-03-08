Pozor na falešné hry v mobilu. Útočníci zaplavují Android v Česku novým malwarem

Kybernetičtí útočníci nepolevují ani během letních měsíců – podle nejnovějších dat bezpečnostní společnosti ESET (viz eset.com) pokračuje trend zneužívání jednoduchých mobilních her a populárních aplikací k šíření trojských koní na platformě Android. Uživatelé v České republice přitom patří spolu s Polskem a Německem k nejvíce ohroženým.
Nejčastěji zachyceným škodlivým kódem v regionu EU zůstal v červnu trojský kůň Hiddad.BDM. Jeho podíl na celkovém počtu detekcí přesáhl 21 procent. Útočníci jej k uživatelům doručují především prostřednictvím velmi jednoduchých her, které zároveň fungují jako úprava domovské obrazovky telefonu (tzv. launchery). Příklady z praxe zahrnují tituly jako Pillow Chase Home App nebo Candy Race Launcher.
„Červnová statistika nejčastějších hrozeb pro platformu Android nám zatím potvrzuje naše očekávání, že v létě se bude škodlivý kód nejvíce šířit přes mobilní hry. Již v květnu jsme byli svědky toho, jak útočníci zapojili kromě falešných verzí klasických her i launchery, velmi jednoduché a barevné hry jako například Pillow Chase Home App či Candy Race Launcher. Útočníci je šířili především prostřednictvím trojského koně Hiddad.BDM. Podíl jeho detekcí oproti předešlému měsíci vzrostl v červnu na více než pětinu všech zachycených případů škodlivého kódu v rámci sledovaných zemí. Jeho nejčastějšími cílovými zeměmi zůstaly Polsko, Česká republika a Německo,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.
Kromě varianty BDM zaznamenali analytici vzestup také u příbuzného trojského koně Hiddad.BDJ, jenž se v květnu ukrýval ve podvržených verzích her Geometry Dash či Minecraft, případně v napodobeninách AI asistentů ChatGPT a Grok. V červnu se na seznam zneužitých aplikací přidala také falešná verze populárního editoru fotografií Photoroom: AI Photo Editor. Tyto typy škodlivých kódů po vznesení do zařízení zaplavují uživatele agresivní reklamou, ale mohou také shromažďovat technická data o telefonu, která útočníkům slouží k přípravě dalších, ještě lépe zacílených kampaní.
„Jak můžeme vidět, jakmile si nějaká legitimní aplikace či hra získá určitou popularitu mezi uživateli a uživatelkami, je pravděpodobné, že její jméno se nevyhne zneužití ve prospěch šíření škodlivých kódů. V otázce obrany pak platí pořád to stejné – stahovat nové aplikace pouze z oficiálních obchodů. Pokud nějakou aplikaci vyhledáváme v mobilních prohlížečích, můžeme narazit na nabídky v obchodech třetích stran, kde bohužel nemáme takovou garanci bezpečnostní kontroly jako v případě oficiálních distribučních míst,“ dodává Jirkal.
Prázdninové období často vede ke zvolnění ostražitosti. Bezpečnostní experti však varují před úplným rezignováním na základní návyky. Problémem totiž nejsou jen trojští koně, ale i zdánlivě bezpečné aplikace, které zbytečně shromažďují nadbytečné množství osobních údajů.
Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za červen 2026:
- Android/Hiddad.BDM trojan (21,19 %)
- Android/Hiddad.BDJ trojan (8,82 %)
- Android/Spy.Agent.FYA trojan (7,34 %)
- Android/Agent.FNM trojan (6,15 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.JHA trojan (1,99 %)
- Android/Agent.FJL trojan (1,65 %)
- Android/TrojanDownloader.Agent.BHB trojan (1,59 %)
- Android/Triada trojan (1,51 %)
- Android/Andreed trojan (1,48 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.NAM trojan (1,47 %)