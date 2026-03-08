Dejte si pozor, hackeři na Macu opět lákají na oblíbenou aplikaci

Podle nejnovějších detekčních dat společnosti ESET (viz eset.com) za období od dubna do června zůstává nebezpečným hráčem číslo jedna pro macOS infostealer OSX/PSW.Agent, jenž se v regionu podílel na téměř polovině všech zaznamenaných hrozeb. „Ačkoli počet detekcí škodlivého kódu PSW.Agent nebyl ve druhém čtvrtletí tak vysoký jako na začátku letošního roku, stále zůstává v našem regionu rizikem. Je to především kvůli tomu, že útočníci k jeho šíření využívají podvod ClickFix, jednu z nejnovějších technik sociálního inženýrství,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí výzkumné pobočky společnosti ESET v Brně.
Scénář útoku je záludný svou jednoduchostí. Uživatelé, kteří prostřednictvím vyhledávačů hledají ke stažení běžné pracovní nástroje, jako je Microsoft Teams nebo jiné aplikace od Microsoftu, narazí na zmanipulované výsledky vyhledávání nebo sponzorované reklamy. Po kliknutí na odkaz jsou přesměrováni na podvrženou webovou stránku– tam nicméně místo běžné instalace ale najdou výzvu k řešení „technického problému“. Stránka pak uživatele pod hrozbou ztráty dat nebo nefunkčnosti programu instruuje k tomu, aby zkopíroval a spustil připravený systémový příkaz v příkazovém řádku (Terminálu). Tím si do zařízení sám a nedopatřením vpustí škodlivý kód.
Infostealer PSW.Agent má jasné zaměření. Jakmile získá k systému přístup, soustředí se na přihlašovací údaje a hesla uložená v systému a prohlížečích, stejně jako na kryptoměnové peněženky a účty (např. služby Electrum, Binance či Exodus).
„V naší poslední globální zprávě o kybernetických hrozbách ESET Threat Report jsme popsali i novou variantu AI-fix. Tyto případy nám bohužel ukazují, jak velkou důvěru jako uživatelé v generativní AI máme, a jak snadno se dá zneužít. V tomto případě vkládají kompromitované řetězce ClickFix do obsahu vygenerovaného nástroji umělé inteligence. Na webových stránkách, které zneužívají domény předních poskytovatelů AI služeb, pak opět nabízejí uživatelům a uživatelkám řešení neexistujících problémů,“ vysvětluje Kropáč a dodává: „Při klikání na reklamy a výsledky vyhledávání bychom měli vždy zkontrolovat, na jakou stránku jsme odkazováni a zda se jedná o přesměrování na věrohodnou URL adresu. Varováním by pro nás vždy měly být také senzační a lákavé nabídky, výhody či něco zdarma. Nejbezpečnější cestou je stahovat aplikace, programy a hry vždy pouze přes oficiální obchody s aplikacemi.“
Nejčastější kybernetické hrozby v Česku a na Slovensku pro platformu macOS za období od dubna do června 2026:
- OSX/PSW.Agent (48 %)
- OSX/Adware.Pirrit (25 %)
- OSX/Agent (6 %)
- OSX/Adware.MacSearch (2 %)
- OSX/Riskware.Frp (2 %)