Malé, ale špičkové chytré hodinky Xiaomi Watch S4 41mm přichází na český trh

Xiaomi přichystalo další přírůstek do rodiny nositelné elektroniky – nové Xiaomi Watch S4 41mm, které spojují elegantní design s chytrými funkcemi pro každodenní život. Hodinky cílí na uživatele, kteří chtějí stylové doplňky, aniž by museli slevovat nároky na výkon a pokročilé technologie.
Na první pohled zaujme tenké provedení s tloušťkou pouhých 9,5 milimetrů a nízkou hmotností 32 g (bez řemínku), díky čemuž se hodí pro celodenní nošení – ať už v kanceláři, při sportu nebo během spánku. O skvělou čitelnost kdekoliv se stará 1,32" AMOLED displej s jemným rozlišením 466 × 466 pixelů a vysokým jasem až 1 500 nitů.
Z hlediska zdraví a kondice přinášejí Xiaomi Watch S4 41mm vylepšený senzor srdečního tepu pro přesnější měření při sportu, podrobnější analýzu spánku a 21denní program pro zlepšení spánkových návyků. Nechybí podpora více než 150 sportovních režimů, mezi kterými nechybí plavání nebo zimní sporty, a díky duálnímu GNSS je přesnost záznamu trasy na velmi vysoké úrovni. Zajímavou novinkou je funkce sportovního vlogu, kdy lze propojit hodinky se smartphonem a současně sledovat údaje o výkonu přímo během natáčení.
Kladné body by hodinky mohly sbírat za výdrž baterie, která dosáhne až 8 dní provozu na jedno nabití, a rychlé dobíjení. Hodinky dorazí v několika barevných variantách – Black, Mint Green, White a speciální edici Sunset Gold se zlatým milánským řemínkem a korunkou zdobenou laboratorně pěstovaným diamantem. Postrádat nebudete zvýšenou odolnost do 5 ATM nebo NFC.
Nové chytré hodinky Xiaomi Watch S4 41mm se počínaje dnešním dnem začínají prodávat na českém trhu, a to od 3 399 Kč v případě verzí (Black Fluororubbber, Mint Green Fluororubber). Varianta White Leather vyjde na 3 799 Kč.
Technické parametry Xiaomi Watch S4 41mmKompletní specifikace
|Konstrukce
|41,2 × 41,2 × 9,5 mm, 32 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|320 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|září 2025, ?
