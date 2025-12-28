mobilenet.cz na sociálních sítích

Honor loni prodal 71 miliónů mobilů. Půlka šla mimo čínský trh

Michal Pavlíček
Honor loni prodal 71 miliónů mobilů. Půlka šla mimo čínský trh
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Více než 10 miliónů z nich připadlo na vlajkové lodě
  • Na 17 trzích drží Honor více než 10% podíl na trhu

Za uplynulý rok 2025 se Honoru celosvětově podařilo prodat rekordních 71 miliónů chytrých telefonů, informuje o tom server GSMarena (viz gsmarena.com). Celkem 50 % z prodaných telefonů se navíc odbavilo mimo čínský trh, což je pro Honor nesmírně důležité, že není fixován jen na domácí klientelu. Klíček k úspěchu údajně byla loňská prémiová řada Magic7.

Honor Magic8 ProHonor Magic8 ProHonor Magic8 ProHonor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro
Na celou obrazovku
Honor Magic8 Pro

Honor potvrdil, že na celkem 17 světových trzích se mu daří držet více než 10% podíl. Velmi dobře se Honoru vede kupříkladu na malajském trhu, kde má 18% tržní podíl. Čínský výrobce navazuje na úspěšný rok 2024 a v roce 2025 zaznamenal 50% meziroční nárůst dodávek pro rok 2025.

Testujeme vlajkový Honor Magic8 Pro, ptejte se, co vás zajímá
Přečtěte si také

Testujeme vlajkový Honor Magic8 Pro, ptejte se, co vás zajímá

Do budoucna se Honor plánuje držet současného směru, kdy se zaměřuje na umělou inteligenci a její propojení napříč portfoliem. Výrobce v této oblasti plánuje v následujících 5 letech investice přesahující 10 miliard dolarů.

gsmarena.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze