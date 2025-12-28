Honor loni prodal 71 miliónů mobilů. Půlka šla mimo čínský trh

Za uplynulý rok 2025 se Honoru celosvětově podařilo prodat rekordních 71 miliónů chytrých telefonů, informuje o tom server GSMarena (viz gsmarena.com). Celkem 50 % z prodaných telefonů se navíc odbavilo mimo čínský trh, což je pro Honor nesmírně důležité, že není fixován jen na domácí klientelu. Klíček k úspěchu údajně byla loňská prémiová řada Magic7.
Honor potvrdil, že na celkem 17 světových trzích se mu daří držet více než 10% podíl. Velmi dobře se Honoru vede kupříkladu na malajském trhu, kde má 18% tržní podíl. Čínský výrobce navazuje na úspěšný rok 2024 a v roce 2025 zaznamenal 50% meziroční nárůst dodávek pro rok 2025.
Do budoucna se Honor plánuje držet současného směru, kdy se zaměřuje na umělou inteligenci a její propojení napříč portfoliem. Výrobce v této oblasti plánuje v následujících 5 letech investice přesahující 10 miliard dolarů.