Honor je k nezastavení. Letos by měl představit mobil s baterií o kapacitě 13 080 mAh

Zatímco většina výrobců smartphonů se stále drží standardu kolem 5 000 mAh, Honor se podle posledních úniků chystá laťku posunout do úplně jiných dimenzí. Model Honor X80 GT má totiž ambici stát se telefonem s největší kapacitou baterie napříč všemi kategoriemi.
V minulých měsících už Honor dokázal pro čínský trh představit modely s bateriemi o kapacitě 10 000 mAh a 10 080 mAh, avšak chystaná novinka s označením X80 GT má jít ještě mnohem dále. Server Huawei Central (viz huaweicentral.com) zmiňuje kapacitu 13 080 mAh. To je až těžko představitelná kapacita pro telefon, který by měl svým vzhledem vypadat zcela běžně.
Kromě modelu GT se má chystat i standardní Honor X80 a i ten by měl oslnit baterií s velmi nadprůměrnou kapacitou. Uznejte sami, že kapacita 10 000 mAh bude i pro rok 2026 nadále velmi málo vídaná. Kromě baterií však o připravovaných novinkách nic nevíme. Je však prozatím málo pravděpodobné, že bychom se s nimi setkali na českém trhu.