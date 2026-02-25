Samsung a větší Si/C baterie? Testuje se i model s kapacitou 20 000 mAh

Většina čínských výrobců v posledních zhruba dvou letech nasazuje moderní křemíko-uhlíkové baterie (SiC). Ty se pyšní vysokou kapacitou v rozměrech, které odpovídají starším typům Li-Ion baterií. Pro mnohé překvapivě tyto baterie nenajdeme v žádném telefonu od Applu, Googlu nebo Samsungu. U Applu a Samsungu se často zmiňuje jako důvod absence moderních baterií to, že je zatím nelze vyrábět v tak velkých objemech, jaké oba přední světoví výrobci potřebují.
Ve všech běžných telefonech Samsung dostupných na českém trhu tak aktuálně nenajdete baterii s kapacitou, která by převyšovala hodnotu 5 000 mAh. Situace však není zcela ztracená, jihokorejský výrobce samozřejmě velmi intenzivně pracuje na vývoji nových typů baterií. Dle informací ze sociální sítě X (viz x.com) divize Samsung SDI aktuálně pracuje na třech různých baterií, které se primárně liší kapacitou. Ta první disponuje kapacitou 12 000 mAh, druhá 18 000 mAh a třetí dokonce kapacitou 20 000 mAh. O poslední jmenované však prozatím nejsou známé žádné další podrobnosti.
Moudřejší jsme u prvních dvou testovaných baterií. Hlavním důvodem, proč je Samsung zatím nikde nenasadil, zřejmě bude nízký počet nabíjecích cyklů. Obě baterie selhaly již po 960 nabíjecích cyklech, což je velmi nízká hodnota. Samsung totiž cílí minimálně na 1 500 nabíjecích cyklů. Tato hodnota totiž zpravidla stačí, aby baterie spolehlivě fungovala 4 až 5 let běžného používání v telefonu.
Baterie SDI-DC12K-SiC-V2 s kapacitou 12 000 mAh má dva články, jeden s kapacitou 6 800 mAh a průměrem 4,7 mm, a druhý s kapacitou 5 200 mAh a průměrem 3,2 mm. Baterie SDI-TC18K-SiC s kapacitou 18 000 mAh má trojitý článek: 6 699 mAh 4,2 mm, poté 6 000 mAh 3,9 mm a 5 257 mAh 3,28 mm. Dle dostupných informací divize Samsung SDI nadále pracuje na různých formách uspořádání jednotlivých článk, stejně tak na firmwaru pro správu baterií.
Model s kapacitou 12 000 mAh by měl dle testů v zařízení připojeným ke 4G síti a Wi-Fi vydržet 20 až 25 hodin nepřetržitého provozu. Je zřejmé, že takto vysokokapacitní baterie ještě v telefonech Samsung nějaký ten rok neuvidíme. Ostatně takto velké baterie prozatím nenasazují ani čínští výrobci, ačkoliv již dokázali překonat magickou hranici 10 000 mAh. Na druhou stranu by uživatelé jistě uvítali například jeden zmíněný článek s kapacitou 6 699 mAh v prémiových modelech řady Galaxy S. Šlo by totiž o citelné navýšení kapacity oproti současnosti, což by v kombinaci s dobrou optimalizací spotřeby, kterou Samsung zvládá dobře, mohlo projevit ve významně delší výdrž.
Smutné je, že pokud Apple nedá pořádný velký foto senzor a křemikovou baterii, tak bude Samsung i Pixel stále stejný.
Načíst všechny komentářePřidat názor