Hledíme do budoucnosti? Tecno ukázalo telefon s rozkládacím a rolovacím displejem

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V následujících letech by se telefony mohly přeci jen poměrně výrazně pozměnit. Ledacos naznačuje i koncept mobilního telefonu Tecno Phantom Vision V, o kterém informuje server gsmarena.com. Pokud se takového telefonu dočkáme, mohla by to být předzvěst konce klasických tabletů. Jak je to možné?

V základním stavu bude Tecno Phantom Vision V připomínat klasický telefon dnešní doby. Na přední straně bude poměrně velký displej, na zádech modul se třemi fotoaparáty, ale navíc ještě pomocný displej, který dokáže například zobrazovat notifikace. Obdobné řešení má například Xiaomi Mi 11 Ultra. Telefon bude možné rozevřít a zobrazit výrazně větší displej, tedy ve stylu Samsungu Galaxy Z Fold4.

To však stále není konec schopností Tecna Phantom Vision V. Po rozevření je displej možné ještě roztáhnout na maximální velikost 10,1", což odpovídá spíše větším tabletům. Displej má být pevný a současně flexibilní. Samotná konstrukce zařízení využívá titan.

Tecno prozatím nesdělilo, zda a kdy případně by se Phantom Vision V mohl dostat do výroby a prodeje. Nezbývá než doufat, že se tak stane co nejdříve, neboť by se jednalo o originální zařízení s velmi širokými možnostmi využití.