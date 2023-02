Telefon s nejrychlejším nabíjením a smršť skládaček

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V minulém týdnu se světu oficiálně odhalila vlajková řada Galaxy S23 od Samsungu. Více informací najdete u nás na webu nebo YouTube kanálu. V dnešním dílu mNews se posuneme dál. Třeba k telefonům s ultrarychlým nabíjením. Tak pojďme na to.

mNews #202 – Telefon s nejrychlejším nabíjením představen

Podcast v audio formě

Realme GT Neo 5 s 240W

Závody v rychlosti nabíjení stále ne a ne skončit. A zdá se, že Realme má v tomto ohledu co říci. Jeho novinka GT Neo 5 si alespoň na chvíli krade přední pozici díky podpoře 240W drátového nabíjení. Co to znamená v praxi? 30 vteřin na nabíječce vám zajistí dvě hodiny hovoru, na půlku baterie se dostanete za 4 minuty a kompletně z 0 na 100 % se dostanete za 9,5 minuty. To si ráno sotva stihnete udělat snídani a telefon je nabitý. Realme slibuje pokročilé chlazení a dostatečnou odolnost baterie. Za zmínku stojí i vzhled se svítícím obdélníkem na zádech, čelní AMOLED panel s obnovovací frekvencí 144 Hz nebo Snapdragon 8+ Gen1. Více specifikací najdete v našem článku. Samozřejmě teď přichází to základní „ale“. Telefon byl představen v Číně a o evropské dostupnosti zatím nevíme.

OnePlus 11R představeno

O něco pomaleji se nabíjí OnePlus 11R, které značka právě představila i pro mimočínský trh. Rychlost 100 W je ovšem stále impozantní. Za zmínku stojí také AMOLED displej s jasem až 1450 nitů a 120 Hz. Velmi elegantně působí design zařízení a minimálně hlavní 50Mpx snímač od Sony by měl stát za to. Škoda jen zcela zbytečného 2Mpx makro fotoaparátu. Stejně tak 8 Mpx pro ultraširokoúhlé fotky je na hranici použitelnosti. Pro střední třídu se ale nejedná o špatný mix. Na ceny a datum uvedení si zatím budeme muset ještě počkat.

Čínské skládačky se blíží

U OnePlus ještě chvilku zůstaňme. Vedle nového telefonu představilo také tablet, ale především slíbilo vlastní skládací zařízení. Jeho představení se dočkáme již v tomto roce, konkrétně ve 3. kvartálu. Dokonce by mohlo jít o dvě zařízení s názvy OnePlus V Fold a V Flip. Tak uvidíme.

To ale není všechno, skládačky chystá i Tecno. Jeho Phantom V Fold se má představit na sklonku února, ale ve videu unikl už nyní. Vidět můžete snadno odnímatelný kryt, kruhovou sestavu foťáků i přední a vnitřní displej. Samsung potřebuje konkurenci jako sůl a musíme doufat, že se i další značky odváží vydat mimo Čínu.

Polda 7 vyšel pro Android

Pro telefony se systémem Android vyšel nejnovější díl české herní adventury Polda. Sedmý díl si můžete stáhnout zcela zdarma, přičemž po vyzkoušení úvodu si budete moci zbytek hry dokoupit. Tentokrát se náš známý hrdina Pankrác potká v londýnském stadionu Wembley s mimozemšťany. A určitě to zase bude spousta legrace. Hlas protagonistovi opět propůjčil Luděk Sobota, ale nechybí třeba ani Petr Rychlý. Pro zařízení se systémem iOS by hra měla vyjít počátkem dubna.

Hráli jste některý z dílů série Polda? Říká vám tato značka ještě něco, nebo je pro vás už dávno pasé?