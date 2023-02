Skládačku zkusí i Tecno. Podívejte se na jeho V Fold

Fotografie: Tecno

Telefony se skládací konstrukcí a ohebným displejem jsou stále spíše okrajovou záležitostí a nebýt Samsungu a Motoroly, téměř bychom o nich na našem trhu nevěděli. Ano, produkuje je i Huawei, Xiaomi či Oppo, jenže až na Huawei je výrobci nabízí pouze na domácím čínském trhu. Situace by se však mohla zlepšit.

Tecno V Fold

Naznačuje to například příchod vůbec prvního telefonu s ohebným displejem od značky Tecno, o kterém informuje mysmartprice.com. Přináší sérii méně kvalitních snímků. I z nich je patrné, že půjde spíše o standardní skládací telefon, který se rozevře ve tvaru knížky. Uvnitř tak bude větší ohebný displej. Z vnější strany lze spatřit výrazněji vystupující fotomodul se třemi objektivy.

Ohledně výbavy prozatím nejsou žádné informace, ale mohlo by se to velmi brzy změnit. Chystaná novinka Tecno V Fold by se totiž měla představit už 28. února.