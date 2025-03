Začíná být Tecno zajímavou značkou? Nabídne 5 let softwarové podpory

Tecno oznámilo řadu Camon 40 už během letošního MWC v Barceloně, ale teprve nyní se čínská značka, která byla založena teprve v roce 2006 a spadá pod Transsion Holdings, pochlubila s tím, že výrazně prodlužuje softwarovou podporu.

🚀 Upgrade Assurance! #CAMON40Series comes with 5-year and 3-generation Android Upgrades Guarantee up to Android 18, ensuring you always have the latest innovations at your fingertips without a hitch!#AndroidUpgrades pic.twitter.com/t17vwPDcNN