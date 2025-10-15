mobilenet.cz na sociálních sítích

Hledáte chytré hodinky na celý život? Z hlediska opravitelnosti je vaše volba jasná

Ioannis Papadopoulos
1
Hledáte chytré hodinky na celý život? Z hlediska opravitelnosti je vaše volba jasná
Fotografie: Google
  • Vnitřní konstrukce Pixel Watch 4 se dočkala kompletního redesignu
  • Kolik bodů si nové hodinky odnesly od odborníků z iFixit?
  • V útrobách najdeme velkou 1,747Wh baterii i nový Snapdragon W5 Gen2

Opravitelnost moderní elektroniky je velkým tématem vzhledem k tomu, jak se zkrátily výrobní cykly a výrazně se zvětšilo spektrum produktů. Platí přitom úměra, že čím menší zařízení je, tím obtížnější je vyměnit důležité komponenty (jako například baterii) a zároveň jej moci uvést do původního stavu, tedy znovu složit. Ilustrací budiž sluchátka AirPods Pro 3, která jsou podle iFixit teoreticky opravitelná, ale reálně se do toho nikdo soudný pouštět nebude, a proto si odnesla od odborníků z iFixit 0 bodů z možných 10. Jak jsou na tom nové Pixel Watch 4, u kterých se Google již během uvedení chlubil značně vylepšenou opravitelností?

Konstrukce Pixel Watch 4 (alespoň uvnitř) se dočkala podle zástupců iFixit kompletního redesignu. Rozborka začíná odstraněním šroubků se závitem Torx (celkem na hodinkách najdeme tři různé velikoste) a také využitím plastového nástroje, pomocí nějž dojde k oddělení spodní části se senzory. Pod ní již můžeme spatřit baterii, kterou přidržuje netradiční pant, k jehož uvolnění dojde odšroubováním dalšího šroubku. Poměrně velký je také haptický engine zajišťující parádní vibrační odezvu a logicky také samotná baterie s kapacitou 1,747 Wh, což je výrazně více než 1,184 Wh u Pixel Watch 2, které v iFixit rozebírali dříve.

Recenze Google Pixel 10 Pro – Povedené jubileum
Přečtěte si také

Recenze Google Pixel 10 Pro – Povedené jubileum

Dále následuje obrazovka, kterou lze rovněž odstranit pomocí šroubků. O ochranu stran odolnosti vůči prachu a vodě se mimo jiné stará kruhové gumové těsnění, které lze vyměnit, je volně dostupné k prodeji a jedná se mj. o způsob, jak si tradiční potápěčské hodinky dokáží zachovat voděodolnost po dekády, neboť je lze velmi snadno vyměnit, např. spolu s baterií. V rámci rozborky Pixel Watch 4 tak po předešlých krocích zůstane na stole pouze šasi a čipset, kde najdeme Snapdragon W5 Gen2 doplněný o 2 GB LPDDR4X a 32GB NAND úložiště.

Jak vypadá úplné zatmění Měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL s umělou inteligencí?
Přečtěte si také

Jak vypadá úplné zatmění Měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL s umělou inteligencí?

Odborníci z iFixit udělili opravitelnost 9/10 za kompletní redesign a ocenění za to, že se jednalo o nejvíc „uspokojivou“ rozborku, kterou kdy u hodinek provedli. Oproti tomu například Apple Watch 10 získaly pouze 3 body z 10 a Galaxy Watch Ultra 7 bodů z 10. Google Pixel Watch 2 pak 4 body z 10 a Apple Watch Ultra stejné množství bodů.

Google Pixel Watch 4Přejít do katalogu

Google Pixel Watch 4

Rozměry45 × 45 × 12,3 mm, 36,7 g
DisplejOLED, 1,2" (? × ? px)
Fotoaparát
ProcesorSnapdragon W5 Gen 2,
PaměťRAM: 2 GB, úložiště: 32 GB
Akumulátor455 mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Na celý život. Nadsázka bez skrupulí. Pokud nejdou vyměnit vnitřnosti, tak to vidím maximálně na 10 let. A to si myslím, že jsem hodně přidal. "Objektivně" to vidím tak na pět let, pak už to bude "starožitnost" vhodná na skládku.

Na celý život se prodávají úplně jiné hodinky. Ale dobrý, stejně to tu už téměř nikdo nebere vážně.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze