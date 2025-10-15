Hledáte chytré hodinky na celý život? Z hlediska opravitelnosti je vaše volba jasná

Opravitelnost moderní elektroniky je velkým tématem vzhledem k tomu, jak se zkrátily výrobní cykly a výrazně se zvětšilo spektrum produktů. Platí přitom úměra, že čím menší zařízení je, tím obtížnější je vyměnit důležité komponenty (jako například baterii) a zároveň jej moci uvést do původního stavu, tedy znovu složit. Ilustrací budiž sluchátka AirPods Pro 3, která jsou podle iFixit teoreticky opravitelná, ale reálně se do toho nikdo soudný pouštět nebude, a proto si odnesla od odborníků z iFixit 0 bodů z možných 10. Jak jsou na tom nové Pixel Watch 4, u kterých se Google již během uvedení chlubil značně vylepšenou opravitelností?
Konstrukce Pixel Watch 4 (alespoň uvnitř) se dočkala podle zástupců iFixit kompletního redesignu. Rozborka začíná odstraněním šroubků se závitem Torx (celkem na hodinkách najdeme tři různé velikoste) a také využitím plastového nástroje, pomocí nějž dojde k oddělení spodní části se senzory. Pod ní již můžeme spatřit baterii, kterou přidržuje netradiční pant, k jehož uvolnění dojde odšroubováním dalšího šroubku. Poměrně velký je také haptický engine zajišťující parádní vibrační odezvu a logicky také samotná baterie s kapacitou 1,747 Wh, což je výrazně více než 1,184 Wh u Pixel Watch 2, které v iFixit rozebírali dříve.
Dále následuje obrazovka, kterou lze rovněž odstranit pomocí šroubků. O ochranu stran odolnosti vůči prachu a vodě se mimo jiné stará kruhové gumové těsnění, které lze vyměnit, je volně dostupné k prodeji a jedná se mj. o způsob, jak si tradiční potápěčské hodinky dokáží zachovat voděodolnost po dekády, neboť je lze velmi snadno vyměnit, např. spolu s baterií. V rámci rozborky Pixel Watch 4 tak po předešlých krocích zůstane na stole pouze šasi a čipset, kde najdeme Snapdragon W5 Gen2 doplněný o 2 GB LPDDR4X a 32GB NAND úložiště.
Odborníci z iFixit udělili opravitelnost 9/10 za kompletní redesign a ocenění za to, že se jednalo o nejvíc „uspokojivou“ rozborku, kterou kdy u hodinek provedli. Oproti tomu například Apple Watch 10 získaly pouze 3 body z 10 a Galaxy Watch Ultra 7 bodů z 10. Google Pixel Watch 2 pak 4 body z 10 a Apple Watch Ultra stejné množství bodů.
Google Pixel Watch 4
|Rozměry
|45 × 45 × 12,3 mm, 36,7 g
|Displej
|OLED, 1,2" (? × ? px)
|Fotoaparát
|Procesor
|Snapdragon W5 Gen 2,
|Paměť
|RAM: 2 GB, úložiště: 32 GB
|Akumulátor
|455 mAh
Na celý život se prodávají úplně jiné hodinky. Ale dobrý, stejně to tu už téměř nikdo nebere vážně.
Načíst všechny komentářePřidat názor