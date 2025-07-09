Jak vypadá úplné zatmění měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL s umělou inteligencí?

Zřejmě jste již zaznamenali, že se dnes konal (a v době psaní článku stále ještě koná) mimořádně zajímavý úkaz v podobě úplného zatmění Měsíce. Pokud jste měli štěstí, mohli jste jej vidět na vlastní oči; pokud ne, můžete se podívat na to, jak tento přírodní úkaz zaznamenal 100násobný zoom Pixelu 10 Pro XL.
Nutno podotknout, že při takto velkém přiblížení si Pixel dopomáhá AI, aby bylo na výsledném snímku alespoň něco vidět. A jak to celé dopadlo, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.
