mobilenet.cz na sociálních sítích

Jak vypadá úplné zatmění měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL s umělou inteligencí?

Martin Fajmon
1
Jak vypadá úplné zatmění měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL s umělou inteligencí?
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Google Pixel 10 Pro XL zvládne až 100násobné přiblížení
  • Výsledky již musí zpracovávat umělá inteligence

Zřejmě jste již zaznamenali, že se dnes konal (a v době psaní článku stále ještě koná) mimořádně zajímavý úkaz v podobě úplného zatmění Měsíce. Pokud jste měli štěstí, mohli jste jej vidět na vlastní oči; pokud ne, můžete se podívat na to, jak tento přírodní úkaz zaznamenal 100násobný zoom Pixelu 10 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Na celou obrazovku
Zatmění Měsíce optikou Pixelu 10 Pro XL

Nutno podotknout, že při takto velkém přiblížení si Pixel dopomáhá AI, aby bylo na výsledném snímku alespoň něco vidět. A jak to celé dopadlo, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Kafvv Rfbsgd
Kafvv Rfbsgd
Dopadlo to podľa očakávania. Nezmyselný, resp. vymyslený výsledok.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze