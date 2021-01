Dosluhující prezident Trump si naposledy rýpl do Huawei. Zrušil důležité licence

Dosluhující americký prezident Donald Trump si v posledních dnech prezidentského úřadu opět došlápl na Huawei, kterému zadělal na další problémy v již tak složité situaci. Podle agentury Reuters se tentokrát Donald Trump postaral o to, aby společnostem, kterým byla udělena licence potřebná pro spolupráci s Huawei (například výrobci Intel), bylo toto oprávnění zrušeno. Zároveň údajně zařídil, aby bylo zamítnuto několik žádostí čekajících na schválení, které měly umožnit (znovu) navázat spolupráci mezi dodavateli a Huawei.

Exclusive: The Trump administration notified #Huawei suppliers, including Intel, that it is revoking certain licenses to sell to the Chinese company and intends to reject dozens of other applications, sources say https://t.co/CbzBkGBRSF by @karen_freifeld @alexalper