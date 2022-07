Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei zůstává i po více než dvou letech od uvalení amerických sankcích stále odříznut od Google služeb. Jelikož uběhlo už dost dlouhou od doby, kdy jsem si poprvé zkusil používat telefon bez GMS, rozhodl jsem se během testování ohebného Mate Xs 2 prozkoumat, jaké jsou možnosti nyní a jestli je absence Google služeb vzhledem k rozvoji AppGallery a dalších alternativ opravdu až tak palčivý problém.

Jak dostat do Huawei telefonu vaše oblíbené aplikace i bez GMS?

Stěhuji se do Mate Xs 2

Aby měl test co největší vypovídací hodnotu, rozhodl jsem se kompletně „přestěhovat“ do Huawei Mate Xs 2, což obnáší vcelku otravný proces aktivace bankovních aplikací (v mém případě u Komerční banky), ale také přihlášení se do všech pro mě důležitých aplikací. Co je pro mou práci i osobní život hodně důležité, je Telegram – telekomunikační platforma, kterou využívám už několik let a podařilo se mi na ni přetáhnout spoustu známých. Dále jsou to rozhodně e-mailové účty, které mám zřízené u Gmailu.

A tady si možná laik řekne: „aha, když nemá Huawei Google služby, tak na něm přece nemůžu Gmail používat“, ale mít e-mailový účet u Gmailu a používat Gmail klienta jsou dvě rozdílné věci. Někomu to možná přijde legrační, ale setkal jsem se spoustou lidí, kteří tento velký rozdíl ne a ne pochopit. Gmail jsem tedy nahradil klientem BlueMail, což je časem ověřená aplikace, kterou spokojeně využívají desítky milionů uživatelů a má skvělé hodnocení.

Bezkontaktní platby nepředstavují díky podpoře Curve žádný problém.

Rozhodně se také neobejdu bez kvalitního internetového prohlížeče. Většinou používám Chrome, ovšem v oblibě mám i Edge a jelikož mám v obou synchronizované údaje (stejné účty a hesla), nebyl problém si nainstalovat Edge, který běží krásně svižně a v mnoha ohledech je... prostě jako Chrome. Poslední hodně důležitou aplikací je Nuki kvůli chytrému zámku od dveří, což však bude pro většinu uživatelů nepodstatné.

Podstatné ale je, že jsem všechny tyto aplikace, tedy Telegram, BlueMail, Edge a taky Nuki našel přímo v AppGallery. V tomto ohledu jsem tedy nemusel absolutně nic řešit a proces jejich získání nebyl o nic komplikovanější, než kdybych je stahoval v Obchodu Play či AppStore.

Bez Waze ani ránu

Protože ale telefon používám také jako navigaci, a to hlavně v autě, potřebuji k životu Waze, který díky komunitnímu sdílení informací osobně preferuji před Google Mapami. Zde totiž přichází na řadu druhý způsob, jak do telefonů Huawei bez Google služeb dostat aplikace, které nenajdete v AppGallery. V takovém případě vás totiž umí AppGallery přesměrovat na stránky APKPure. Server založený už v roce 2014 nabízí obrovskou kolekci aplikací a her, které procházejí kontrolou bezpečnosti, a pokud si do telefonu stáhnete aplikaci APKPure, postará se i o aktualizaci již nainstalovaných aplikací. APKPure je navíc zajímavým místem ke stahování aplikací i pro ty, kteří mají přístup k Obchodu Play, neboť zde nejsou uzamknuty na základě regionů – můžete tak získat přístup k aplikacím, které u nás oficiálně dostupné nejsou

Je APKPure stejně bezpečný jako Obchod Play nebo AppStore? Pravděpodobně ne, ale vzhledem k tomu, jak často se objevují infikované aplikace v Obchodě Play, o čemž na mobilenet.cz pravidelně informujeme, osobně nemám problém důvěřovat APKPure, když přijde na stažení několika málo pro mě důležitých aplikací, jako je třeba právě Waze.

V APKPure jsem přitom našel i další aplikace určené spíše pro zábavu, a to Spotify, Call of Duty nebo dokonce Netflix. Mimochodem sledovat Netflix na Huawei Mate Xs 2 je prostě paráda, o displeji najdete víc informací v Odolná Nokia 3720: nové informace a 6x VIDEOsamostatné recenzi//.

Sledování Netflixu na velkém displeji Mate Xs 2 není problém

Co mě potěšilo, je, že se mi podařilo bez problémů nainstalovat Google Mapy z APKPure a používat je. Aplikace přitom nepadá, je stabilní a funguje naprosto standardně, pouze počítejte s tím, že se přes ni nepřihlásíte k vašemu Google účtu. Kde se naopak lze přihlásit ke Googlu účtu, to je Google Chrome, který sice nenajdete v AppGallery, jak jsem už zmiňoval, ale můžete jej stáhnout právě skrze APKPure.

Gspace místo GMS

Třetí a poslední způsob, jak do telefonu Huawei dostat Google aplikace, jsou různé neoficiální alternativy, které vytvořili uživatelé pro uživatele, nejedná se tedy o oficiální aplikace Huawei. Tou nejznámější je Gspace, který mimochodem najdete třeba i v AppGallery.

Gspace následně stačí stáhnout do telefonu můžete si bez problémů nainstalovat YouTube, WhatsApp, Gmail, Google Sheets a další aplikace s tím, že k nim můžete být rovněž přihlášení, což je rozhodně velká výhoda třeba právě u YouTube nebo Google Map. Telefon přitom není potřeba žádným upravovat, mít root ani nic podobného.

Bezkontaktní placení bez problémů s Curve

Jedna věc, kterou jsem zde ještě nezmínil, je bezkontaktní placení. Podobně jako u Gmailu má dost lidí placení u chytrých telefonů s jiným operačním systémem než iOS spjato s Google Pay. Google Pay však není k placení potřeba, neboť Huawei oficiálně spolupracuje s fintech společností Curve.

Aplikaci Curve tak stačí stáhnout z AppGallery, přiřadit si k ní jakoukoliv vaši platební kartu a poté zaplatit klasickým přiložením telefonu k terminálu. Placení jsem sám testoval a funguje naprosto bez problémů. Pokud byste se chtěli dozvědět o službě Curve jako takové všechny detaily, doporučuji si přečíst náš článek. Osobně už neplatím ničím jiným, přestože mám i kreditku nebo kartu Revolut. Stejně tak vám stačí mít jen jednu fyzickou kartu v peněžence, což je další výhoda Curve. V budoucnu by se pak Curve měl objevit i v chytrých hodinkách Huawei.

Lze fungovat i bez GMS?

V tomto testu si dal za cíl zjistit, jestli je, nebo není možné fungovat s telefonem Huawei bez Google služeb, ale v prvé řadě si sám ověřit, jestli to zvládnu. Za mě osobně, s mými potřebami a nároky na chytrý telefon, se mi Mate Xs 2 bez Google služeb používal naprosto parádně a bez toho, abych se vlastně někdy dostal do situace, že mi nějaká aplikace chybí.

Jediná věc, která mi občas dělala vrásky na čele, je absence podpory Android Auto, což zrovna s Mate Xs 2, který má displej skoro větší než displej infotainmentu mého automobilu, asi není zase až takový problém, ale oproti telefonům s Google službami je rozhodně férové tuto nevýhodu zmínit. Android Auto alespoň v tuto chvíli není možné doinstalovat, Huawei má navíc pro automobily svůj vlastní operační systém (HarmonyOS), se kterým se však u vozů prodávaných na našem trhu jen tak nesetkáte.

Během testování Huawei Mate Xs 2 a používání jako primárního telefonu jsem každopádně došel k závěru, že si (až na chybějící Android Auto) bez problémů vystačím s tím, co najdu v AppGallery, případně APKPure a pro další Google aplikace, bez kterých bych se nemohl obejít, je zde Gspace.