Googlu unikl „jízdní řád“ Pixelů. Dočkáme se kompaktů i skládaček

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Smartphony Pixel, ačkoliv by se ve své podstatě mělo jednat o referenční telefony přímo od Googlu, rozhodně nejsou bez chyby, zároveň jim však nelze upřít zajímavý poměr cena/výkon a mnohé navíc zlákají na kvalitní fotovýbavu. Google přitom s nástupem Pixelů 6 představil zcela nový design a po několika dlouhých letech i nové fotosenzory. Android Authority nyní přichází s exkluzivními informacemi (které údajně pochází od ověřeného zdroje) o tom, jakých novinek bychom se měli dočkat u zařízení představených v průběhu příštích tří let.

2023 ve znamení ohebného displeje

Příští rok bude na smartphony Pixel poměrně bohatý a svým způsobem i revoluční. Kromě cenově dostupného Pixelu 7a, který má údajně Google nabízet za stejné peníze jako Pixel 6a (ten se nyní prodává zhruba za 10 tisíc korun u českých přeprodejců), se dočkáme také ohebného Pixelu s pravděpodobným označením Fold. Ten by se měl začít prodávat za 1 799 amerických dolarů, což je zhruba 50 tisíc korun s připočtením českého DPH. Cenově by tak mohl víceméně konkurovat telefonům řady Galaxy Z Fold, pokud je Samsung nehodlá výrazněji zlevnit.

Později v příštím roce se pak dočkáme uvedení Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro, které se nemají od letošní generace nijak výrazně lišit. Základní Pixel 8 s kódovým označením „Shiba“ (větší Pixel 8 Pro ponese kódové označení „Husky“) má však nabídnout o něco menší rozměry, s čímž se pojí i o menší uhlopříčka displeje. Oba smartphony pak budou vybaveny procesorem Tensor G3 interně označovaným jako „Zuma“.

V roce 2024 Google možná uvede až 5 telefonů

V první polovině roku bychom se měli dočkat představení Pixelu 8a s kódovým označením „Akita“. Podle zdroje informací je však také možné, že Google přejde na strategii vydávání odlehčených „a“ modelů každé dva roky, podobně jako je tomu třeba u iPhonu SE. Představení Pixelu 8a se rovněž bude odvíjet od úspěchu Pixelu 7a.

V roce 2024 se dočkáme rovněž uvedení řady Pixelů 9. Základní Pixel 9 by měl vycházet z Pixelu 8, výrobce by však mohl představit hned dva modely Pro, jeden bude označený jako „Komodo“, druhý jako „Caiman“, přičemž jeden z nich by měl 6,7" displej, druhý pak 6,3". V paralele k portfoliu cupertinského výrobce by Pixel 9 zastupoval iPhone 14, 6,3" model Pro iPhone 14 Pro a 6,7" model iPhone 14 Pro Max. Zatímco přesné názvy telefonů či ceny můžeme zatím jen odhadovat, výrobce by měl být již nyní pevně rozhodnut představit hned tři modely vybavené Tensorem G4 s kódovým označením „Redondo“. V roce 2024 by mohl být uveden rovněž další ohebný smartphone, hodně má však záležet na odezvě na skládací prvotinu Googlu představenou v roce 2023.

2025 s otazníkem

Rok 2025 bude (jakožto již relativně hodně vzdálený) vycházet z úspěchů (či neúspěchů) modelů z dvou předchozích let. Google však údajně zvažuje představení ohebného véčka, základního Pixelu 10 a opět dvojice Pixelů 10 Pro. Nástup velkého ohebného smartphonu se pak bude rovněž odvíjet od přijetí ohebného modelu představeného v roce 2023.