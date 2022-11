Chystaný Pixel 7a má představit nové fotoaparáty i bezdrátové nabíjení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud jsou vám sympatické telefony Pixel, ale máte omezenější rozpočet, nabízí se cenově dostupný Pixel 6a, který je možné v současnosti u českých (pře)prodejců zakoupit již za necelých 10 tisíc korun. Telefon jsme v naší podrobné recenzi ocenili například za povedenou fotovýbavu, výkonný procesor Google Tensor i vysokou odolnost dle IP67. Na druhou stranu v oblasti displeje se budete muset spokojit pouze se základní 60Hz obnovovací frekvencí, stejně tak nepočítejte s podporou bezdrátového nabíjení, které zvládá i podstatně levnější T Phone Pro či Motorola Edge 30 Neo. A právě tyto nedostatky by mohl napravit chystaný Pixel 7a, minimálně podle Kuby Wojciechowského, který v minulosti už s několika potvrzeným „leaky“ přišel.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup - details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 11, 2022

Podle něj by měl Pixel 7a disponovat 90Hz obrazovkou, bezdrátovým nabíjením i novou dvojicí kamer na zádech. Co se displeje týče, má se jednat o zobrazovací panel Samsung, zajímavostí však je, že 90Hz obnovovací frekvenci má podporovat i panel Pixelu 6a. S tímto zjištěním přišel uživatel Twitteru pod přezdívkou TheLunarixus, který připravil speciální mód umožňující aktivaci 90Hz obnovovací frekvence. V každém případě u Pixelu 7a by mělo být 90Hz standardně dostupných bez potřeby jakýchkoliv úprav.

Budget phone of the year? Pixel 6a with 90Hz unlocked pic.twitter.com/3suHD88KyZ — Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022

Na poli fotovýbavy bychom se pak měli dočkat nasazení nových senzorů Sony IMX787 (hlavní snímač) a Sony IMX712 (ultraširokoúhlý). U Pixelu 6a byl stále využíván již několik let starý Sony IMX363 známý z předešlých Pixelů.

Poslední novinkou je pak zmíněná podpora bezdrátového nabíjení. Sice jen o výkonu 5 W, i ten však pro bezproblémové nabití přes noc plně dostačí, stejně tak přijde vhod i při nabíjení smartphonu během pojížděk autem apod.