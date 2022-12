Těšili jste se na nový iPhone SE? Údajně dorazí až v roce 2024

Zdá se, že téměř neuplyne jediný měsíc v roce, aniž bychom se nedozvěděli něco o predikcích známého analytika Ming-Chi Kua. Ten se tentokrát vyjádřil k nové generaci iPhonu SE, který by (doufejme) mohl konečně přinést již pozměněný design (ačkoliv má údajně z cenových důvodů vycházet z iPhonu 11). K představení by každopádně podle informací analytika mělo dojít až v roce 2024.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),