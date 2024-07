Google potvrzuje novou skládačku. Jak se vám líbí Pixel 9 Pro Fold?

Letní příval novinek dost možná vyvrcholí v srpnu, kdy Google představí novou řadu Pixel 9. Dočkáme se pravděpodobně čtyř různých modelů, a kromě klasických párů Pixel 9 a Pixel 9 Pro Google potvrdil i dlouho očekávaný skládací model. Definitivně půjde o model Pixel 9 Pro Fold, který přímo naváže na současný Pixel Fold, vůbec první telefon s ohebným displejem od Googlu

Kromě potvrzení jména se Google rozhodl vydat i video, ve které minimálně části nadcházející novinka ukáže. Spatřit tak můžeme vcelku originální design, kde výrobci nejde za každou cenu o co nejtenčí konstrukci. Vidět můžeme také oba displeje, avšak důraz je kladen na umělou inteligenci Gemini, která má za úkol vytvořit rozchodový dopis s vaším starším telefonem. Za povšimnutí stojí i výrazný modul s fotoaparáty, kde jsou objektivy ve dvou řadách.

