Na internetu koluje snímek prototypu skládačky Pixel Fold 2. Co odhalil?

Ve světě ohebných smartphonů jasně dominuje Samsung, avšak zajímavým know-how se může pochlubit například i Honor, který nedávno na náš trh uvedl extrémně tenký Honor Magic V2, či Google, jenž stojí za povedeným, avšak poměrně drahým Pixelem Fold. Právě druhá generace skládacího Pixelu, jež by mohla vcelku logicky dorazit až s uvedením řady Pixel 9, aby byla sjednocena čipová výbava, se nyní objevila na internetu v podobě prototypu.

Pochopitelně se nelze 100% spolehnout na to, že se jedná o skutečný prototyp chystaného Pixelu Fold 2, budeme-li však vycházet z toho, co máme k dispozici, můžeme si všimnout několika zajímavých změn. Tou již na první pohled okamžitě viditelnou je podoba fotomodulu, jenž se od toho, který známe z Pixelu Fold, výrazně liší. Fotomodul u prototypu má spíše tvar kratšího obdélníku, na rozdíl od podlouhlého fotomodulu u původního Pixelu Fold, který byl podle nás stylovější.

Exclusive: This could be the Google Pixel Fold 2 https://t.co/y4n9IeaAxs