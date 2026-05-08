Googlebook od ASUSu odhalen. Co bude Aluminium OS umět?

Na veřejnost se dostávají první podrobnosti o tzv. Googlebooku, který má vyrobit podle informací kolegů z 9to5google.com (viz 9to5google.com) ASUS. Model skrytý pod označením CX9406 unikl na portálu iF Design, kde se objevil nejen jeho popis, ale také fotografie, které můžete vidět níže a na stránce už samozřejmě k dispozici nejsou. Ačkoliv byl přístroj v databázi nesprávně označen jako běžný Chromebook, jeho specifikace i designové prvky jasně ukazují, že půjde o zcela novou kategorii zařízení.
Největším důkazem je každopádně zmínka o operačním systému nazvaném Aluminium OS (někdy označovaném též jako Aluminum OS). Tento dosud neoficiální systém od Googlu by přitom měl stavět na umělé inteligenci Gemini a nahradit či výrazně posunout dosavadní koncept ChromeOS.
Světelná lišta i nové ovládací prvky
Design nicméně přináší několik zajímavých hardwarových prvků – dominantním znakem zařízení se má totiž stát světelný pás „Glowbar“ umístěný nad logem výrobce. Ten by měl fungovat podobně jako indikátory na telefonech Pixel a opticky upozorňovat na notifikace či stav systému. Na klávesnici dále nechybí ikonické tlačítko s logem Googlu („G“) na místě, kde bývá běžně klávesa Start u systému Windows, či speciální tlačítko nahrazující Caps Lock. Šasi zařízení v tmavě šedém provedení pak sází na zaoblené hrany a z prvních snímků je patrná také přítomnost portů USB-C, HDMI, dvou USB-A a 3,5mm audio konektoru.
Zatímco podrobnosti o procesoru, operační paměti či kapacitě úložiště zůstávají neznámé, je jasné, že Google spolu s partnery chystá masivní nástup této platformy.