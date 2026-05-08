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Googlebook od ASUSu odhalen. Co bude Aluminium OS umět?

Marek Vacovský
Googlebook od ASUSu odhalen. Co bude Aluminium OS umět?
Fotografie: ASUS
  • Zařízení nebude spoléhat na tradiční ChromeOS, ale na nový operační systém od Googlu podporovaný umělou inteligencí Gemini
  • Počítač má nabídnout tělo vážící pod 1 kg a unikátní prvky, jako je světelná lišta „Glowbar“

Na veřejnost se dostávají první podrobnosti o tzv. Googlebooku, který má vyrobit podle informací kolegů z 9to5google.com (viz 9to5google.com) ASUS. Model skrytý pod označením CX9406 unikl na portálu iF Design, kde se objevil nejen jeho popis, ale také fotografie, které můžete vidět níže a na stránce už samozřejmě k dispozici nejsou. Ačkoliv byl přístroj v databázi nesprávně označen jako běžný Chromebook, jeho specifikace i designové prvky jasně ukazují, že půjde o zcela novou kategorii zařízení.


Největším důkazem je každopádně zmínka o operačním systému nazvaném Aluminium OS (někdy označovaném též jako Aluminum OS). Tento dosud neoficiální systém od Googlu by přitom měl stavět na umělé inteligenci Gemini a nahradit či výrazně posunout dosavadní koncept ChromeOS.

Světelná lišta i nové ovládací prvky

Design nicméně přináší několik zajímavých hardwarových prvků – dominantním znakem zařízení se má totiž stát světelný pás „Glowbar“ umístěný nad logem výrobce. Ten by měl fungovat podobně jako indikátory na telefonech Pixel a opticky upozorňovat na notifikace či stav systému. Na klávesnici dále nechybí ikonické tlačítko s logem Googlu („G“) na místě, kde bývá běžně klávesa Start u systému Windows, či speciální tlačítko nahrazující Caps Lock. Šasi zařízení v tmavě šedém provedení pak sází na zaoblené hrany a z prvních snímků je patrná také přítomnost portů USB-C, HDMI, dvou USB-A a 3,5mm audio konektoru.

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Uniklé specifikace z produktového listu, které je samozřejmě nutné brát ale s rezervou, zmiňují použití pokročilé slitiny Ultra-Ceramic Light Alloy. Díky těmto materiálům má celková hmotnost notebooku klesnout pod hranici jednoho kilogramu.

Zatímco podrobnosti o procesoru, operační paměti či kapacitě úložiště zůstávají neznámé, je jasné, že Google spolu s partnery chystá masivní nástup této platformy.

9to5google.com, ,
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