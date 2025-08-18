Program ASUS Member vám zpřístupní nadstandardní péči i unikátní slevy

V uplynulých měsících jsme se zaměřili hned na několik zajímavých notebooků společnosti ASUS, ať už se bavíme o extrémně kompaktním ZenBooku A14 s umělou inteligencí a špičkovým OLED displejem, nebo třeba futuristickém ZenBooku Duo, který je jako dělaný pro zvýšení produktivity na cestách. A co třeba nové Vivobooky?
Pokud vás nějaká z novinek zaujala a plánujete nákup, měli byste vědět i o speciálním programu ASUS Member, který zpřístupní nadstandardní péči pro všechny majitele notebooků tohoto výrobce. To nejlepší na začátek? Zapojení do programu je zcela zdarma.
Stačí jen málo a získáte mnoho
Přiznejte se, jak rychle „proklikáte“ úvodní nastavení, když nastavujete nový notebook? Sám patřím k těm uživatelům, kteří se v tento moment přepnou do režimu autopilota a snaží se prokličkovat všemi nabídkami co možná nejrychleji, ideálně bez nutnosti vracet se o krok zpět, protože jsem souhlasil s něčím, s čím jsem nechtěl. V případě služby ASUS Member se však vyplatí nabídku neignorovat. Proč?
Zjednodušeně proto, že přístupem do programu získáte nadstandardní péči, která vám navíc ušetří čas. Pod jedním účtem budete mít přehled o všech svých zařízeních značky ASUS, tedy včetně záruční lhůty, což se hodí v případě, že byste museli řešit reklamaci. V rámci jednoho účtu navíc vidíte všechny své objednávky, tedy i jejich stav, pokud se například rozhodnete doobjednat si příslušenství. ASUS neignoruje ani zákaznickou podporu – opět, pod jedním účtem v rámci programu ASUS Member získáte odpovědi na všechny své otázky, které se vážou k produktům od ASUSu, jež vlastníte.
A co ovladače? Každý z vás jistě zažil situaci, kdy potřeboval doplnit či aktualizovat ovladač a začal „pátracím kolečkem“ na Googlu. Někdy můžete být úspěšní, jindy můžete stáhnout nepodporovaný ovladač nebo se dostanete na stránky, na které byste se raději dostat nikdy neměli. I tento problém se zapojením do programu ASUS Member odpadá, protože v rámci aplikace MyAsus získáte přístup i k pravidelně aktualizovaným ovladačům, které jsou kompatibilní právě s vaším zařízením. Totéž navíc platí pro uživatelské příručky, které si můžete snadno zobrazit on-line.
ASUS ví, že každý má rád slevy a speciální nabídky, proto i ty naleznete v rámci ASUS Member – akce se pravidelně mění, takže se vyplatí nabídku sledovat průběžně. Nákup následně uskutečníte přímo skrze oficiální e-shop ASUS. Mezi výhody, které ocení prakticky každý, patří jeden rok bezplatné ochrany proti náhodnému poškození nebo mezinárodní záruka platná po celém světě. Pokud se rádi cítíte jako „VIP“, ASUS pro členy programu chystá i pozvánky na speciální akce a události. Pokud se chystáte pořídit si svůj vůbec první notebook od ASUSu, dostanete 1 000 Kč jako dárek, aby se vám snáze vybíralo.
Perličky na závěr? K vybraným notebookům ASUS ROG můžete získat herní „pecku“ Kingdom Come: Deliverance 2, všechny pak potěší prodloužená záruka na 3 roky, a to zcela zdarma.
Registrujte se!
Zaregistrovat se můžete zdarma nejen v rámci aplikace MyAsus, ale také on-line.