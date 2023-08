Opičí se Google po Applu? Pixely 8 by mohly podporovat pouze eSIM

Popularita eSIM neboli elektronické SIM karty, kterou si lze „nainstalovat“ pouhým naskenováním QR kódu, je nepochybně na vzestupu. Ostatně i proto se například Apple rozhodl nabízet nejnovější řadu iPhonů 14 na domácím (americkém) trhu bez podpory fyzických SIM karet (u nás však telefony naštěstí podporují jak eSIM, tak nanoSIM). K podobnému kroku by se mohl nyní po vzoru Applu uchýlit i Google s jeho očekávanou řadou Pixel 8.

Take this with a grain of salt, but...the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.



Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tC