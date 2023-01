Majitele Pixelů 7 straší bizarní konstrukční vada, kterou Google vyjmul ze záruky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Řada Pixel 7 byla představena relativně nedávno, přestože není dokonalá, snadno mnoho uživatelů přesvědčí k nákupu díky špičkové fotovýbavě a výkonnému hardwaru. Právě s designem (respektive kvalitou zpracování) se však pojí také jedna konstrukční chyba, která dokáže zážitek z používání telefonu skutečně zkazit.

I was told by @madebygoogle that with no sign of physical damage it was my fault. Was quoted over $400 to fix. I do like the case @peakdesignltd pic.twitter.com/M8qGtEYqmG — Steven (@thverybestracer) December 27, 2022

S nástupem zimy si řada uživatelů všimla nepěkného jevu v podobě samovolného prasknutí skla objektivu, které přitom nebylo jakkoliv fyzicky poškozeno. Samovolné prasknutí se rovněž děje bez závislosti na tom, jestli telefon je/není nošen v pouzdře a podle zkušeností některých majitelů se zdá se, že má souvislost se změnou teploty, konkrétně přechodem z teplejšího prostředí do studeného. Nejedná se přitom o nijak extrémní teploty, ani teploty mimo rámec provozní teploty zařízení. Uživatel s přezdívkou @timboevbo (viz níže) uvádí svou zkušenost, kdy sklo objektivu prasklo po přechodu z +16 do -2 stupňů Celsia, což rozhodně není žádný (teplotní) extrém.

Mine went from a 16⁰C room to -2⁰C outside and shattered in 45 minutes, that's well within the operating temperature range and not unusual for winter — Pusha NFT (@timboevbo) December 28, 2022

Konstrukční chyby bohužel (zvlášť u Googlu) nejsou ve světě elektroniky není ničím neobvyklým a měla by se na ně vztahovat záruka. Podle uživatele, který byl v přímém kontaktu s podporou Googlu, se však konkrétně na tuto vadu záruka nevztahuje. Inženýři Googlu si jsou tohoto problému údajně vědomi, avšak paradoxně právě proto jej vyřadili ze seznamu vad, na které se vztahuje záruční servis.

Here is direct evidence, from "The highest tier" of @madebygoogle pixel support, that they are aware of the issue. Just because you haven't seen it doesn't mean it isn't an issue. Please consider the truth of your tweets careful before posting. #pixel7brokencamera pic.twitter.com/6EgWiY6SE8 — Alex Hatzenbuhler (@ahatzz11) December 23, 2022

Majitelé, jejichž fotky s prasknutým objektivem zaplňují internet, jsou pochopitelně právem rozhněvaní, nákup Pixelů 7 je tak s nástupem chladnějších teplot vhodné minimálně velmi dobře zvážit.

