Google se nadále vzdaluje Exynosu, již testuje nový AI modem od MediaTeku

Ioannis Papadopoulos
Google se nadále vzdaluje Exynosu, již testuje nový AI modem od MediaTeku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Modem MediaTek M90 byl představen letos na veletrhu MWC 2025
  • Slibuje downlink až 12 GB/s a podporu duálního datového provozu na obou dvou (5G) SIM

Jedním z hlavních taháků nejnovější řady Pixelů 10 se stal Google Tensor G5, který je revoluční v tom, že jej pro Google vyrábí TSMC namísto dosavadního Samsungu. Tchajwanský polovodičový gigant, který obstarává rovněž výrobu čipů pro Apple, Qualcomm a další značky, nasadil nejmodernější 3nm výrobní proces, díky čemuž mají nové Pixely 10 lepší energetickou efektivitu a mimo jiné také vyšší výkon. Google se i přesto nadále zaměřuje především na výkon v oblasti AI. V oblasti nejsledovanějšího hrubého výkonu CPU a GPU tak za vlajkovými čipsety stále zaostává, ačkoliv se jedná o něco, čeho si lze všimnout především v rámci benchmarků, nikoliv běžného používání.

Přechod Googlu od Samsungu nicméně prozatím není tak docela kompletní. Pomineme-li případné další komponenty, které by mohl Google od Samsungu odebírat (například RAM), ponechaly si nejnovější Pixely 10 také modem Samsung Exynos 5400i. To se však má změnit u další řady Pixelů, kdy podle leakera na Telegramu s příhodným názvem Mystic Leaks Google aktuálně provádí první fázi interního testování nového modemu MediaTek M90, který by dorazil spolu s Tensorem G6.

Dodejme, že nový MediaTek M90 5G modem byl oznámen na letošním veletrhu MWC 2025 v únoru a má se jednat o velmi schopný modem s až 12 GB/s downlinkem, podporou duální 5G SIM s duálním datovým provozem či integrací AI modelů pro zvýšení energetické efektivity. Stejně tak nechybí satelitní konektivita, kterou však mají také aktuální Pixely. Stran připravovaného modemu Tensor G6 se pak šušká o tom, že by mohl využívat dokonce 2nm výrobní proces, přičemž o výrobu se i tentokrát logicky postará tchajwanské TSMC.

Řada Pixel (a příslušný čipset) Modem Výrobce modemu
Pixel 6 / 6 Pro (Tensor G1) Exynos 5123 Samsung
Pixel 7 / 7 Pro (Tensor G2) Exynos 5300 Samsung
Pixel 8 / 8 Pro (Tensor G3) Exynos 5300 Samsung
Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL (Tensor G4) Exynos 5400 Samsung
Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL (Tensor G5) Exynos 5400i Samsung
Mystic Leaks (Telegram), ,
