Google se nadále vzdaluje Exynosu, již testuje nový AI modem od MediaTeku

Jedním z hlavních taháků nejnovější řady Pixelů 10 se stal Google Tensor G5, který je revoluční v tom, že jej pro Google vyrábí TSMC namísto dosavadního Samsungu. Tchajwanský polovodičový gigant, který obstarává rovněž výrobu čipů pro Apple, Qualcomm a další značky, nasadil nejmodernější 3nm výrobní proces, díky čemuž mají nové Pixely 10 lepší energetickou efektivitu a mimo jiné také vyšší výkon. Google se i přesto nadále zaměřuje především na výkon v oblasti AI. V oblasti nejsledovanějšího hrubého výkonu CPU a GPU tak za vlajkovými čipsety stále zaostává, ačkoliv se jedná o něco, čeho si lze všimnout především v rámci benchmarků, nikoliv běžného používání.
Přechod Googlu od Samsungu nicméně prozatím není tak docela kompletní. Pomineme-li případné další komponenty, které by mohl Google od Samsungu odebírat (například RAM), ponechaly si nejnovější Pixely 10 také modem Samsung Exynos 5400i. To se však má změnit u další řady Pixelů, kdy podle leakera na Telegramu s příhodným názvem Mystic Leaks Google aktuálně provádí první fázi interního testování nového modemu MediaTek M90, který by dorazil spolu s Tensorem G6.
Dodejme, že nový MediaTek M90 5G modem byl oznámen na letošním veletrhu MWC 2025 v únoru a má se jednat o velmi schopný modem s až 12 GB/s downlinkem, podporou duální 5G SIM s duálním datovým provozem či integrací AI modelů pro zvýšení energetické efektivity. Stejně tak nechybí satelitní konektivita, kterou však mají také aktuální Pixely. Stran připravovaného modemu Tensor G6 se pak šušká o tom, že by mohl využívat dokonce 2nm výrobní proces, přičemž o výrobu se i tentokrát logicky postará tchajwanské TSMC.
|Řada Pixel (a příslušný čipset)
|Modem
|Výrobce modemu
|Pixel 6 / 6 Pro (Tensor G1)
|Exynos 5123
|Samsung
|Pixel 7 / 7 Pro (Tensor G2)
|Exynos 5300
|Samsung
|Pixel 8 / 8 Pro (Tensor G3)
|Exynos 5300
|Samsung
|Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL (Tensor G4)
|Exynos 5400
|Samsung
|Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL (Tensor G5)
|Exynos 5400i
|Samsung