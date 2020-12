Google Stadia nově funguje také na iOS a iPadOS. Mezi hrami je i Cyberpunk 2077

Majitelé iPhonů a iPadů si mohou nově užívat videoherní streamovací službu Stadia, která v současnosti využívá prohlížeč Safari. K používání je rovněž zapotřebí iOS (respektive iPadOS) ve verzi 14.3.

Stadia is now available on iOS devices! Yes, you read that right. Starting today, you can sign into https://t.co/AoYhdVnzGu on your Safari iOS browser and begin playing your favorite games. Try it for yourself today! pic.twitter.com/iQhoAu8NtX