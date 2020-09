Nově bude možné streamovat hry pro Xbox také na smartphony s iOS

Majitelé iPhonů se mohou těšit na aktualizaci aplikace Xbox , která přinese možnost streamování her z herní konzole Xbox One. Funkce je podobná tzv. „Remote Play“ z PlayStationu 4, který jej již nějakou dobu podporuje jak na iOS, tak na Android.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt