iPadu Pro s OLED panelem se dočkáme až v druhé polovině příštího roku

Podle thelec.net si na iPad Pro s OLED panelem ještě nějakou chvíli počkáme. Zatímco technologii miniLED bychom v iPadech mohli spatřit již v první polovině příštího roku, OLED panely dorazí až v polovině druhé a o jejich výrobu se postarají zkušení matadoři mezi výrobci obrazovek – Samsung a LG. OLED obrazovky mají být nasazeny výlučně do modelů iPad Pro a Samsung kvůli jejich výrobě zrenovoval továrnu v jihokorejském městě Asan.

iPad Pro Said to Adopt OLED Displays in Late 2021 Following Mini-LED Model in Early 2021 https://t.co/DeyZj673t8 by @rsgnl pic.twitter.com/ukSdzz8ftx