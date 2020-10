YouTube v prohlížeči Safari u iOS 14 opět podporuje funkci obraz v obraze

Populární funkce PIP (picture-in-picture) byla v iPhonech představena s příchodem iOS 14 a ještě předtím se objevila na iPadOS. Během používání prohlížeče Safari tak mohli uživatelé zmenšit přehrávané video a zároveň dále surfovat na internetu nebo si otevřít jinou aplikaci. Zhruba dva týdny nazpět však Google tuto možnost zakázal a vzhledem k tomu, že iOS verze aplikace YouTube stále PIP neumí, nahněval mnoho uživatelů.

YouTube Restores iOS 14 Picture in Picture Capability on Mobile Website https://t.co/xKGPiztzey by @arnoldkim pic.twitter.com/dH56Gc0uU5