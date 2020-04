Aplikace eRouška pomůže včasně kontaktovat osoby, které se mohly nakazit koronavirem

Fotografie: Marek Vacovský, mobilenet.cz

Aplikace eRouška je dalším projektem, který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Motivací k jejímu vytvoření byla snaha pomoci hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Chráním sebe, chráním tebe! Přispějte i vy k tomu, aby nakažených koronavirem přibývalo méně.



„Všichni se chceme vrátit k našemu běžnému životu a chceme, aby plošná karanténa co nejdříve skončila. Proto musíme každý, kdo může, pomoci hygieně dnešní situaci zvládnout. Přijali jsme za své nošení roušek na veřejnosti. Ale aby mohla plošná karanténa skončit co nejdříve, musí být každý z nás schopen co nejrychleji a nejpřesněji předat seznam osob, se kterými se setkal v posledních dnech před odhalením nákazy. A k tomu slouží nová aplikace eRouška. Je jednou ze složek Chytré karantény. Výrazně ulehčí a extrémně zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem s naprosto minimálním dopadem na soukromí uživatele. Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá. Tento přístup neeviduje vaši polohu a není ve světě ojedinělý. Jeho využití již úspěšně běží v zemích jako Singapur, Jižní Korea a připravuje se na Slovensku a v zemích západní Evropy (Švýcarsko, Francie, …). Žádáme každého, kdo má vhodný telefon, aby nám s pomocí aplikace eRouška pomohl v boji proti koronaviru,“ apeluje Vojtěch Komenda, jeden z autorů aplikace eRouška, která vznikla na platformě COVID19CZ jako součást Chytré karantény.

Aplikace využívá Bluetooth technologii a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na koronavirus, může data z telefonu využít a předat anonymizovaná ID, se kterými se setkal, při epidemiologickém šetření hygienikům. Hygienik se při rozhovoru s nakaženým zeptá, jestli používá aplikaci eRouška a zda chce sdílet data ze svého telefonu. Uživatel pak odešle anonymizovaná data. Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci. Hygienici takto získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace eRouška. Žádné další informace týkající se těch uživatelů eRoušky, kteří s nakaženým přišli do styku, nebudou mít k dispozici. Stejně jako nebudou mít k dispozici data o zařízeních, která eRoušku nainstalovanou nemají. Hygienci pak mohou ty, které vyhodnotí jako rizikové, kontaktovat mnohem rychleji, než v případě dosavadního ručního dohledávání lidí, s nimiž mohli být nakažení v kontaktu.

„Lidem, kteří aplikaci chtějí používat, postačí, aby si ji nainstalovali do svého mobilního telefonu. Aplikace poté běží na pozadí se zapnutým Bluetooth a sbírá anonymizovaná data o mobilech ve svém okolí, které mají eRoušku také nainstalovanou,“ vysvětluje Komenda. Celý systém aplikace eRouška, včetně podpůrných webových stránek, je navržen v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR. Navíc je aplikace open sourcem – další vývojáři se tedy mohou podívat do jejího kódu. Data z aplikace nejsou nikde sdílena. Ukládají se po dobu jednoho měsíce přímo v telefonu majitele a bez jeho souhlasu k nim nikdo nemá přístup, tedy ani hygienici.

„V porovnání s ostatními řešeními, která se v poslední době objevila na trhu nejen v Česku, ale také v zahraničí, spočívá výhoda eRoušky v tom, že ke svému fungování nevyužívá sběru informací o poloze zařízení a tím i šetří baterii telefonu. Aplikace navíc informace o setkání s dalšími zařízeními, která ji mají nainstalovanou, nikam sama neodesílá. A to až do okamžiku, kdy jí k tomu dá uživatel konkrétní pokyn. Všechna v aplikaci shromážděná data lze navíc manuálně smazat,“ doplňuje Ing. Martin Půlpitel, který působí na Fakultě informačních technologií ČVUT, udělal nezávislý posudek aplikace a který současně založil technologickou firmu Ackee, kde zastává funkci ředitele.

eRouška je k dispozici pro telefony s operačním systémem Android a je volně ke stažení v Google Play. Pro operační systém iOS bude dostupná za několik hodin až dní.

Aplikaci vydává na svém vývojářském účtu Ministerstvo zdravotnictví, které nad aplikací převzalo záštitu.

Aplikaci naprogramovali dobrovolníci sdružení v iniciativě COVID19CZ. V týmu bez nároku na odměnu pracovali nejen programátoři, ale i UX designéři, marketéři, výzkumníci a další specialisté. eRouška je prozatím dostupná v České republice. V průběhu nejbližších týdnů je plánovaná její lokalizace také pro použití v dalších evropských zemích. Zapadá totiž do systému chytrých opatření, která pomohou s virem bojovat i bez nutnosti plošně zavírat lidi doma.

