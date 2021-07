Google představil elegantní způsob, jak eliminovat riziko nákazy (nejen) koronavirem

V červnu 2019 Google poprvé ukázal zajímavou funkci Google Map, pomocí které je možné sledovat obsazenost dopravních prostředků MHD, vlaků či autobusů. Uživatelé se tak mohli ve vybraných 200 městech po celém světě předem dozvědět, jestli bude v tramvaji dostatek místa pro komfortní přepravu, nebo jestli se budou muset mačkat v přecpaném vagónu, což je pro většinu obyvatel měst noční můrou nejen z hlediska komfortu, ale také vyššího rizika nákazy koronavirem či jinou infekční nemocí.

Google se proto rozhodl tuto praktickou funkci (v originále nazývanou jako „Crowdedness Predictions“) rozšířit do celkem 100 států, ve kterých se tak uživatelé využívající Google Mapy předem dozví, jaká je pravděpodobnost, že si v dopravním prostředku budou moci sednout (nebo jestli se do něj vůbec vměstnají). Díky větší vzdálenosti, kterou mohou uživatelé veřejné dopravy udržovat mezi sebou, za předpokladu, že linka není přílišně obsazená, tak mohou rovněž snížit riziko nákazy koronavirem.

