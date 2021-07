Rozlučte se s Androidem Jelly Bean. Google ho definitivně posílá na odpočinek

Fotografie: Amit Lahav, unsplash.com

Je tomu už dlouhých 9 let, co na svět přišel operační systém Android Jelly Bean. Pod názvem této cukrovinky se skrývaly verze 4.1 až 4.3. Pro mnohé to byla doba, kdy se vůbec poprvé seznámili s nějakým Androidem, protože verze s čtyřkou na začátku začínaly být obecně velice dobře použitelné pro každodenní činnosti, zatímco „jedničkové“ a „dvojkové“ verze představovaly v celkové evoluci Androidu spíše jakousi betaverzi. Byla to doba, kdy trhu kralovaly telefony jako Google Nexus 7 nebo Samsung Galaxy S II a LG G2, které na trh přišly s touto verzí operačního systému nebo dostaly patřičnou aktualizaci.

Při rychlosti vývoje je to v podstatě pravěk, ale i tak překvapí informace, že na celém světě je zhruba jedno procento aktivních telefonů, které běží právě na této verzi Androidu, i přes mizivou podporu vývojářů moderních aplikací.

Jako informuje Google na blogu, na konci srpna přestanou dostávat telefony i aktualizaci Google Play Services. Pro vývojáře to znamená učinit změny popsané v daném odkazu. Pro uživatele se prozatím nic nemění, ale lze předpokládat, že s novými a novými verzemi Play Services přestanou na dotčených telefonech fungovat některé služby a aplikace. Nakonec nejspíše nepůjde spustit ani Obchod Play, načež postupně odmítnou fungovat i neaktualizované aplikace, které nefungují výhradě offline.