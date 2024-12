Google hodlá zrychlit aktualizace chytrých hodinek s Wear OS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

K používání moderních chytrých hodinek patří rovněž pravidelné aktualizování jejich systému, což často proběhne plně automaticky bez přičinění uživatele. Samotná aktualizace pak obvykle probíhá formou stažení updatu do propojeného telefonu a následného přeposlání instalačního souboru z telefonu do hodinek. Právě tuto oblast by měl Google vylepšit, a namísto přeposílání souboru skrze Bluetooth, které je mnohdy zdlouhavé (pochopitelně v závislosti na velikosti aktualizace), by měl upřednostnit Wi-Fi či případně mobilní data.

Novinka, o které se můžete dočíst na stránkách google.com, tak konkrétně znamená zrychlení samotné aktualizace hodinek, respektive Wi-Fi a mobilní data budou mít nově prioritu před Bluetooth. Další novinkou je pak automatická aktualizace časového pásma i v případě, že jsou hodinky offline, viz informace na stránkách výrobce.