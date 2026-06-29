Apple, Google a Xiaomi spolupracují na 50W bezdrátovém nabíjení pro všechny

Zatímco v oblasti klasického nabíjení přes kabel se rychlosti v posledních letech posunuly na své maximum a trh se stabilizoval, oblast bezdrátového přenosu energie ještě zásadní evoluce čeká. A jak upozorňuje androidauthority.com (viz androidauthority.com), Konsorcium Wireless Power (WPC) totiž připravuje půdu pro novou generaci technologie Qi, která přinese jednotný standard s výkonem 50 W.
Na nedávném setkání WPC v pekingské centrále společnosti Xiaomi se podle zprávy čínského serveru ithome.com (viz ithome.com) sešli zástupci největších technologických hráčů, včetně společností Apple, Google, Huawei, Oppo a Vivo. Cílem schůzky přitom údajně bylo sladit technické specifikace a otestovat prototypy pro nadcházející standard. Podle dostupných informací jsou přitom hardwarové parametry již finalizovány a k oficiálnímu vydání standardu by mělo dojít v roce 2028.
Jak naši pravidelní čtenáři jistě ví, ačkoli čínští výrobci smartphonů již dnes nabízejí bezdrátové nabíjení s výkonem přesahujícím 50 W, tyto závratné rychlosti jsou však zpravidla uzamčeny pouze pro jejich vlastní, často velmi drahé nabíjecí stojánky. A pokud na takovou podložku položíte telefon jiné značky, výkon nabíjení drasticky klesne.
Nový otevřený standard Qi 50W má právě tyto bariéry zbourat. Klíčovým hybatelem vývoje nového standardu je přitom pro někoho možná trochu překvapivě Xiaomi, které do projektu přineslo svou pokročilou architekturu.