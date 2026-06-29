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Apple, Google a Xiaomi spolupracují na 50W bezdrátovém nabíjení pro všechny

Marek Vacovský
Apple, Google a Xiaomi spolupracují na 50W bezdrátovém nabíjení pro všechny
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Konsorcium WPC společně s Applem, Googlem a Xiaomi vyvíjí nový otevřený standard Qi 50W, který má nahradit současný Qi2 s výkonem 25 W
  • Nová technologie má odbourat dosavadní omezení, kdy ultrarychlé bezdrátové nabíjení fungovalo pouze s originálním příslušenstvím konkrétní značky
  • Hardwarové parametry jsou již schválené, přičemž standard staví na bezpečné nízkonapěťové architektuře od Xiaomi
  • Oficiální nasazení se plánuje na rok 2028

Zatímco v oblasti klasického nabíjení přes kabel se rychlosti v posledních letech posunuly na své maximum a trh se stabilizoval, oblast bezdrátového přenosu energie ještě zásadní evoluce čeká. A jak upozorňuje androidauthority.com (viz androidauthority.com), Konsorcium Wireless Power (WPC) totiž připravuje půdu pro novou generaci technologie Qi, která přinese jednotný standard s výkonem 50 W.

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Na nedávném setkání WPC v pekingské centrále společnosti Xiaomi se podle zprávy čínského serveru ithome.com (viz ithome.com) sešli zástupci největších technologických hráčů, včetně společností Apple, Google, Huawei, Oppo a Vivo. Cílem schůzky přitom údajně bylo sladit technické specifikace a otestovat prototypy pro nadcházející standard. Podle dostupných informací jsou přitom hardwarové parametry již finalizovány a k oficiálnímu vydání standardu by mělo dojít v roce 2028.

Jak naši pravidelní čtenáři jistě ví, ačkoli čínští výrobci smartphonů již dnes nabízejí bezdrátové nabíjení s výkonem přesahujícím 50 W, tyto závratné rychlosti jsou však zpravidla uzamčeny pouze pro jejich vlastní, často velmi drahé nabíjecí stojánky. A pokud na takovou podložku položíte telefon jiné značky, výkon nabíjení drasticky klesne.

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Nový otevřený standard Qi 50W má právě tyto bariéry zbourat. Klíčovým hybatelem vývoje nového standardu je přitom pro někoho možná trochu překvapivě Xiaomi, které do projektu přineslo svou pokročilou architekturu.

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androidauthority.com, ithome.com, ,
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