Google Mapy s Gemini přináší konverzační hledání a 3D navigaci

Google oznámil (viz blog.google) zásadní transformaci své mapové aplikace a díky plné integraci modelů Gemini ji mění z pouhého navigačního nástroje na chytrého asistenta, se kterým můžete přirozeně mluvit.
Hlavní novinkou je funkce Ask Maps, která se usídlila přímo pod vyhledávacím řádkem. Už nemusíte vypisovat strohá klíčová slova, ale můžete se map zeptat jako člověka. Například kam vzít v Brně babičku na oběd, aby tam nemusela chodit po schodech. Gemini okamžitě zanalyzuje data z milionů míst i recenzí a v konverzačním rozhraní vám vysvětlí, proč daný podnik doporučuje, a rovnou nabídne sestavení itineráře.
Zároveň přichází největší vizuální upgrade za poslední dekádu v podobě Imerzivní navigace. Ta definitivně opouští ploché zobrazení a nahrazuje ho detailním 3D světem, který věrně vykresluje budovy, nadjezdy i okolní terén. Navigování je díky tomu mnohem intuitivnější, protože hlasové pokyny už nebudou jen o metrech, ale navedou vás třeba slovy „zahněte doleva za tou prosklenou budovou“. Celý zážitek doplňuje pokročilý asistent parkování, který vám před cílem ukáže náhledy Street View pro snadné nalezení vchodu a doporučí nejbližší volná místa.
Aktualizace se právě začíná šířit mezi první uživatele, přičemž jako první si konverzační vyhledávání vyzkouší lidé v USA a Indii. Imerzivní 3D navigace startuje taktéž ve Spojených státech, ale globální rozšíření do dalších zemí včetně Evropy má následovat v nadcházejících měsících. Nezbývá než doufat, že zejména graficky vylepšená mapy se co nejdříve objeví v Evropě, potažmo přímo na displejích českých uživatelů.