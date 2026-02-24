Google přidává do Pomelli nástroj Photoshoot pro tvorbu produktových snímků

Společnost Google představila novou funkci Photoshoot v rámci experimentální platformy Google Labs Pomelli. Nástroj využívá generativní AI k převodu běžných fotografií produktů na marketingové snímky ve studiové kvalitě.
Photoshoot je zaměřený hlavně na malé a střední firmy. Podle Googlu má pomoci těm, které nemají čas nebo rozpočet na profesionální focení, vytvářet vizuály konzistentní se značkou. Uživatel nahraje libovolnou fotku produktu, vybere šablonu (například studio či lifestyle) a systém snímek automaticky upraví.
Technologie kombinuje kontext firmy označovaný jako „Business DNA“ s obrazovým modelem Nano Banana. Výstup lze dále upravovat a stáhnout pro marketingové použití.
Funkce je aktuálně dostupná zdarma ve vybraných zemích včetně USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Google tím pokračuje v rozšiřování AI nástrojů zaměřených na automatizaci marketingové tvorby.