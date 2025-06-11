Google Mapy nasáknou AI Gemini. Těšte se na konverzačního asistenta při navigaci

Google Mapy se dočkaly zásadního vylepšení v podobě integrace pokročilého asistenta Gemini AI, který má transformovat používání navigace na skutečně konverzační a proaktivní zážitek z jízdy. Tato AI má sloužit jako informovaný spolujezdec. Pro řidiče má být zásadní to, že k ovládání nemají být vůbec potřeba ruce. O novinkách Google informuje skrze oficiální blog (viz blog.google).
Díky asistenci Gemini mohou řidiči klást Mapám přirozené a komplexní dotazy a zadávat požadavky bez nutnosti dotýkat se telefonu. Můžete se například zeptat: „Je na mé trase do dvou kilometrů cenově dostupná japonská restaurace?“ a následně se konverzačně doptávat, zda daná restaurace má parkovací místo a jaké pokrmy jsou v ní oblíbené. Jakmile padne rozhodnutí, navigaci spustíte jednoduše hlasovým příkazem, například: „Dobře, jedeme tam“.
Gemini také umožňuje uživatelům hlásit dopravní události (jako jsou nehody) pouhým hlasovým příkazem. S povolením uživatele dokáže AI dokonce provádět úkoly v jiných aplikacích, například přidávat události do Kalendáře, aniž byste opustili Mapy. Samozřejmě je zde předpoklad, že půjde o Google Kalendář, respektive obecně zpočátku aplikace přímo od Googlu.
Kromě navigace zvyšuje Gemini užitečnost Map i při objevování nových míst. Umělá inteligence dokáže rychle analyzovat a shrnout recenze, fotky a webový obsah, aby nabídla praktické tipy, například o dostupnosti parkování. Navíc ve Spojených státech Mapy zavádějí navigaci podle orientačních bodů, kde hlasové pokyny namísto obecné vzdálenosti (např. „zahněte doleva za 500 metrů“) zmiňují snadno rozpoznatelné objekty (např. „zahněte doleva za restaurací Thai Siam“). Tento orientační bod bude zároveň vizuálně zvýrazněn na mapě.
Integrace Gemini do Google Map se postupně v nadcházejících týdnech spouští pro zařízení s operačním systémem Android i iOS a v budoucnu se očekává i v rozhraní Android Auto. Minimálně na začátku však bude dostupná jen v USA.