Nové prostředí One UI 8 Watch přichází. Nejprve na loňské Watch Ultra od Samsungu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung zahájil distribuci dlouho očekávané aktualizace One UI 8 Watch, která přináší řadu vylepšení a nových funkcí pro chytré hodinky (viz samsung.com). Tato nová verze uživatelského rozhraní je navržena tak, aby obohatila zážitek z používání, především v oblasti sledování zdraví a tréninku, a také přináší řadu vylepšení samotného uživatelského rozhraní pro intuitivnější ovládání.

Prvním zařízením, které se dočkalo této aktualizace, je nejnovější vlajková loď Samsung Galaxy Watch Ultra. Jde o loňský top model, který se však od letošního Watch Ultra 2025 liší jen menší interní pamětí a jinými barevnými variantami. Mezi hlavní novinky One UI 8 Watch patří například Multi-Info Tiles, které umožňují detailní přizpůsobení zobrazovaných informací na ciferníku, a Now Bar, poskytující rychlý přístup k ovladačům fotoaparátu, médií, stopek či časovače. V oblasti zdraví hodinky nyní umí vypočítat cévní zátěž během spánku a měřit antioxidační index. Pro sportovce je klíčová nová funkce Running Coach, která dokáže vytvořit personalizovaný běžecký plán na základě výkonnostního testu.

Ostatní modely chytrých hodinek Galaxy Watch se aktualizace na One UI 8 Watch dočkají v pozdějším termínu. Ačkoliv Samsung prozatím nespecifikoval konkrétní modely ani přesný časový harmonogram pro širší distribuci, je běžnou praxí, že vlajkové lodě z předchozích let, jako jsou řady Galaxy Watch7, Watch6, Watch 5 a pravděpodobně i Watch 4, se této aktualizace v průběhu následujících týdnů a měsíců dočkají. Uživatelé tak mohou očekávat, že pokročilé funkce One UI 8 Watch postupně dorazí na širší portfolio chytrých hodinek Samsung.