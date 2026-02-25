Zlatá střední cesta? Testujeme nový Samsung Galaxy S26+

Samsung se i pro rok 2026 rozhodl nadále udržovat klasickou sestavu vlajkové řady a součástí série Galaxy S26 je i model Galaxy S26+. Jedná se o pomyslnou zlatou střední cestu, kdy chcete dobře vybavený, takřka vlajkový telefon, avšak podmínkou je rovněž velký displej. Bohužel od minulého roku se v podstatě nic nezměnilo a méně znalí uživatelé budou mít problém poznat letošní Galaxy S26+ od Galaxy S25+.
Vzhledová jistota je vlastně jen jedna. Pozměněný modul s fotoaparáty. Novinka má trojici objektivů spojenou do jednoho bloku, loni byl ještě každý objektiv zcela samostatný. Při velmi detailním zkoumání si pak všimnete, že se zvětšilo boční tlačítko pro odemykání, je zhruba o 1 milimetr delší. Zdá se to zanedbatelné, ale o něco lépe se díky tomu tiskne. Zpracování snese přísná měřítka. Kombinace matného skla a kovového rámečku je léty osvědčená.
První dojem tak novinka rozhodně umí udělat, samozřejmě především na ty, kteří nepoužívají jednoho z posledních tří až čtyř předchůdců, kteří vypadají takřka identicky. Beze změny zůstává displej, subjektivně i kvalita zvuku ze dvou reproduktorů a dokonce i rozměry s hmotností. Změna nastala pod kapotou, kde je nasazen nový 2nm procesor Exynos 2600 od Samsungu. První pozitivní věc spatřuji ve velmi malém zahřívání, i když telefon například nepřetržitě svítí při navigaci. Výkon navíc poměrně příjemně narostl a nejnovější počin od Exynosu tak nevypadá vůbec špatně. Alespoň v prvních dnech používání.
Budeme se opakovat, ale ani baterie se nijak nezměnila. Stále je zde kapacita 4 900 mAh, která dnešní optikou působí jako slabší průměr. Samsungu však nelze upřít maximální snaha dostat z této kapacity maximum. Při poměrně intenzivní zátěži, kdy je aktivní režim Always-on, vyřídím zhruba 1 hodinu hovorů za den, dorazí desítky notifikací a zhruba 1 hodinu je používána GPS navigace, jsem nabíjel v polovině druhého dne, kdy kapacita klesla pod 15 %. Dvoudenní výdrž tak bude vcelku snadno dosažitelná.
|AnTuTu
|Geekbench 6 (singlecore/multicore)
|Samsung Galaxy S26+
|3 018 872
|3 038 / 10 307
|Samsung Galaxy S25+
|2 297 833
|2 201 / 8 080
Dočerpání energie je závislé na použité nabíječce. Samsung Galaxy S26+ zvládá maximálně 45W výkon, opět žádný mezigenerační posun. Ze zmíněné kapacity kolem 15 % to na 100 % zabere pomocí adekvátní nabíjecího adaptéru zabere zhruba hodinku. Podporováno je i bezdrátové nabíjení standardu Qi 2 a pozor, nově s výkonem až 20 W, což je o 5 W více než u loňského modelu. Jde mimochodem asi o nejviditelnější zlepšení ve srovnání s modelem Galaxy S25+. Navzdory standardu Qi 2 v sobě novinka nemá magnety, tudíž jakékoliv magnetické příslušenství je podmíněno adekvátním krytem.
Nový Samsung Galaxy S26+ v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, jakýkoliv drobný detail, zeptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.
Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
