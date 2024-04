Galaxy M55 je prvním telefonem Samsung s 45W kabelem. Ano, čtete správně

Rychlost nabíjení, respektive (maximální) nabíjecí výkon, hraje v dnešní době důležitou roli, stejně jako třeba kapacita baterie, velikost a typ displeje či výkon. Samsung pak, stejně jako Apple, dlouhodobě ignoruje dravou čínskou konkurenci s nabíjením přesahujícím výkon 100 W a namísto toho se drží svých „osvědčených“ 15, 25 až 45 W u vybraných modelů. Právě majitelé vlajkových smartphonů řady Galaxy S však mohou být nemile překvapeni, že i po dokoupení výkonnějšího adaptéru se jejich telefon nabíjí s dodávaným originálním kabelem stále nečekaně pomalu...

Důvodem je rozhodnutí Samsungu přidávat do balení kabel o max. výkonu 25 W, který tak zákonitě „přiškrtí“ i výkonnější adaptéry, rychlost doplnění energie tak bude vždy odpovídat nabíjení 25W adaptérem. Na tento neduh poukázalo již několik médií a uživatelů, a tak se zřejmě Samsung rozhodl zakročit a uvést výkonnější 45W kabel u nedávno představeného modelu Galaxy M55 s 5 000mAh baterií, jak si všiml sammobile.com.

One thing that bothered me a lot about my S23 Ultra was the cable that they provided in the box is a 3A cable, so you literally can't charge your phone at 45w speed with it (Max 25w).



You need a 5A cable for 45W charging, which usually comes with a 45w Samsung charger, but still pic.twitter.com/yA2QuyqweA