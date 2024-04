Samsung Galaxy M55 dorazí do Evropy, známe jeho cenu

Fotografie: Samsung

Server gsmarena.com upozornil na to, že na portugalských stránkách Samsungu již lze objednat nedávno představený Samsung Galaxy M55. Co nás zajímá nejvíce, je samozřejmě cena, protože ta byla při představení odhalena pouze pro brazilský trh a činila v přepočtu až překvapivě vysokých 17 tisíc korun i s daní. Nyní však víme, že v Evropě bude telefon dostupný v konfiguraci 8/128 GB za 480 eur (cca 12 tisíc Kč) a ve verzi 8/256 GB za 530 eur (cca 13 500 Kč). A nutno uznat, že to jsou výrazně konkurenceschopnější ceny.

A co telefon nabídne? Tak třeba 6,7" AMOLED displej, Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas dosahuje 1 000 nitů a v průstřelu se nachází selfie fotoaparát s 50 megapixely.

Překvapením může být, že v řadě Galaxy M výrobce upozadil vlastní procesory Exynos a vsadil na Snapdragon 7 Gen 1. Nechybí ani praktický slot pro až 1TB paměťovou kartu. Prostředí pak má pod palcem nejnovější Android 14 a nadstavba One UI 6.1, přičemž Samsung garantuje 4 velké aktualizace a celkem 5 let bezpečnostních záplat. O zabezpečení se postará třeba otisk vašeho prstu, čtečka je přímo v displeji.

Hlavní snímač má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Ultraširokoúhlý objektiv má již jen 8 megapixelů a makro 2 megapixely. Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. O přísun energie se postará baterie s kapacitou 5 000 mAh a v případě telefonů Samsung překvapí, že je nasazeno 45W drátové nabíjení, o kterém výrobce tvrdí, že stihne nabít 70 % baterie za 30 minut. Perličkou pak je, že jde o vůbec první telefon Samsung dodávaný s 45W kabelem.

Galaxy M55 se každopádně podobá u nás velmi oblíbenému modelu Galaxy A55, který jsme pro vás podrobně zrecenzovali. Otázkou však zůstává, zda se Galaxy M55 dostane do prodeje i v tuzemsku, české zastoupení o tom prozatím mlčí a z minulosti víme, že jsme se telefonů série Galaxy M častokrát nedočkali. Stáli byste o Galaxy M55? Podělte se s námi o vaše názory v diskuzi pod článkem.