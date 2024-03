Samsung Galaxy S24 Ultra dostal bizarní úpravu à la Cybertruck. Šílená je i cena

Fotografie: Caviar

Postapokalypticky vypadající Cybertruck vzbudil v době svého představení obrovský mediální rozruch, který se tohoto modelu (a potažmo téměř všeho, za čím stojí Elon Musk) drží až doposud. S ohledem na různé speciální edice smartphonů z dílny ruské společnosti Caviar proto zřejmě bylo jen otázkou času, než se dočkáme rovněž „mobilní“ verze Cybertrucku, která padla na vlajkový model Samsungu.

Titan všude, kam se podíváš a sáhneš

Pokud se vám zdá design Galaxy S24 Ultra až příliš „sterilní“, pak vás zcela jistě zaujme právě speciální edice s označením „Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber“. K dispozici je mimochodem stejně upravená i loňská vlajka Galaxy S23 Ultra, cenový rozdíl je však zanedbatelný. A čím se tedy tento model, kromě na první pohled nepraktického designu vystouplých zad imitujících střechu Cybertrucku, chce odlišit? Velkým lákadlem by tradičně měly být použité materiály. Caviar se na svých stránkách chlubí tím, že je celé tělo vyrobeno z leteckého titanu, to je však tentokrát překvapivě zároveň vše, čím se tento model vyznačuje, zatímco obvykle na produktech Caviar vídáme také přehršel drahokamů, zlata, platiny a dalších luxusních materiálů. Absenci dalších drahých nerostů by nicméně mohla vykompenzovat limitovanost tohoto produktu, neboť Caviar slibuje vyrobit pouze 99 kusů.

Na rozdíl od standardního Galaxy S24 Ultra, v jehož útrobách najdeme relativně málo titanu, resp. méně než u velikostně srovnatelného iPhonu 15 Pro Max, navíc nižší kvality, je u této speciální edice jasné, že zde bude titanu podstatně více. Zřejmě se sice nedočkáme žádného testu roztavením, ovšem to je s přihlédnutím k ceně přibližně 250 000 Kč, více než desetina ceny Cybertrucku ve verzi Cyberbeast vcelku pochopitelné.