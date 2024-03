Samsung Galaxy M55 zaujme rychlejším nabíjením a procesorem od Qualcommu

Fotografie: Samsung

Řada Galaxy M se často velmi podobá sérii Galaxy A a tu a tam se prodávala i na českém trhu. To však poslední dobou už pravda není a zástupci z modelové řady Galaxy M se u nás nenabízejí. Dnes představená novinka Galaxy M55 však naznačí, že je to možná škoda. Ačkoliv vše evokuje to, že by mohla vycházet z u nás nabízeného Galaxy A55, skýtá její výbava zajímavé odlišnosti.

Úvodem řekněme, že se novinka musí obejít bez kovové konstrukce a Samsung se nezmiňuje ani o zvýšené odolnosti. Naopak AMOLED panel nechybí, přičemž dokonce má 6,7" úhlopříčku, Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas dosahuje 1 000 nitů a v průstřelu se nachází selfie fotoaparát s 50 megapixely.

Překvapením může být, že v řadě Galaxy M výrobce upozadil vlastní procesory Exynos a vsadil na Snapdragon 7 Gen 1. Výhradně je pak spjat s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Komu by to snad bylo málo, nechybí slot pro až 1TB paměťovou kartu. Prostředí má pod palcem nejnovější Android 14 a nadstavba One UI 6.1, přičemž Samsung garantuje 4 velké aktualizace a celkem 5 let bezpečnostních záplat. O zabezpečení se postará třeba otisk vašeho prstu, čtečka je přímo v displeji.

Změny mezi řadou A a M najdeme i v oblasti fotoaparátů. Hlavní snímač má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Ultraširokoúhlý objektiv má již jen 8 megapixelů a snížení rozlišení pozorujeme též u makro snímače, který má pouze 2 megapixely. Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu.

O přísun energie se postará baterie s kapacitou 5 000 mAh a v případě telefonů Samsung překvapí, že je zde nasazeno 45W drátové nabíjení, o kterém výrobce tvrdí, že stihne nabít 70 % baterie za 30 minut.

Samsung Galaxy M55 se nabízí v modré a zelené, prozatím na brazilském trhu v přepočtu za 17 tisíc korun s daní, avšak jihoamerické ceny bývají výrazně odlišné od evropských. V tuto chvíli není jasné, kde dále se Galaxy M55 objeví.