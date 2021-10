Fyzikální „opáčko“. Udělejte si pořádek ve veličinách pro nabíjení

Fotografie: Jeswin Thomas, unsplash.com

Vypadá to, že navzdory záplavě slibů na nás nějaká revoluce ohledně akumulátorů v nejbližší době nečeká. I hardware dá většinou přednost výkonu před úsporností, a tak je každodenní nabíjení telefonu prakticky nutnost. A to jen za cenu toho, že rozměry telefonů plíživě rostou a zvětšují se kapacity akumulátorů. Proto se v poslední době dostává do popředí i otázka nabíjecího výkonu. Firmy spolu soupeří a padá přitom jeden rekord za druhým. Samozřejmě lze zaujmout jednoduchý přístup „čím víc, tím líp“, ale neuškodí si zopakovat, jak spolu výkon nabíjení a kapacita akumulátoru souvisí. Pro pravidelné čtenáře to nebude nic nového, ostatně jedná se o učivo ze závěru základní školní docházky. Ruku na srdce, někteří ho mají ještě před sebou, jiní už jej zase dávno zapomněli. A málokdo si před pár desítkami let dokázal představit, jak tehdy nudné watty, volty a ampéry budou ovlivňovat jeho každodenní život.

Jako první krok je potřeba převést kapacitu baterie z mAh na Wh. Potřebujeme k tomu znát její napětí. Vězte, že u drobné elektroniky, jako jsou mobily a powerbanky, to je 3,7 V, pokud výrobce neuvádí něco jiného. Původní kapacitu tak vydělte tisícem a vynásobte 3,7. Jinými slovy, obvyklých 10 000 mAh je 37 Wh.

Poznámka na okraj: Rozhodně by ničemu neuškodilo, kdyby výrobci uváděli kapacity baterií ve Wh rovnou. Mnoho další elektroniky (například notebooky, fotoaparáty...) používají jiné napětí, což méně znalé uživatele mate. Prodejci v elektru pak stráví zbytečně moc času vysvětlováním, jak je možné, že si tyčový vysavač vystačí s „menším" akumulátorem než smartphone.

Jakmile máme údaj ve Wh, jeho vydělením nabíjecím výkonem ve wattech získáme předpokládaný čas nabíjení. Není to naprosto přesné číslo, něco padne na ztráty a nabíjení není vždy lineární, zhruba od 80 % je výrazně pomalejší kvůli ochraně baterie. Můžete si ale udělat zhruba řádovou představu, jaký bude mít přínos například zakoupení rychlejší nabíječky.

Slovní úloha

A k čemu je to dobré? S těmito znalostmi minimálně nenaletíte při koupi produktů, které některý z těchto parametrů ošidily. Vezměme si třeba příklad, kdy vidíte powerbanku se skvělou kapacitou 20 000 mAh. Výrobce však šetřil a nevybavil ji žádným standardem rychlého nabíjení. To ve specifikacích maskuje tak, že jako hodnoty nabíjení uvádí 5 V a 1 A. Jak dlouho se bude taková powerbanka nabíjet z 0 na 100 %?

Další užitečný vzoreček zní, že součinem napětí ve voltech a proudu v ampérech získáme výkon ve wattech. Zde to znamená obvyklou hodnotu 5 W. Vzhledem ke kapacitě 74 Wh to znamená dobu nabíjení skoro 15 hodin. Čili něco, co vylučuje obvyklé scénáře, jako je „nabíjení přes noc“. A nedivte se, občas na něco takového (nejen) v čínských e-shopech narazíte.

Pár tipů na závěr