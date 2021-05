Světový rekord. Xiaomi ukázalo nabití telefonu jen za 8 minut

Xiaomi dnes skrze Twitter představilo další generaci extrémně rychlého nabíjení, které nazývá HyperCharge. Oblast nabíjení mobilních telefonů jde v posledních letech mílovými kroky kupředu. Ještě před několika lety byl za rychlé nabíjení považován výkon kolem 15 W, zatímco dnes pořídíte mobil se čtyřnásobným výkonem za zhruba 7 tisíc korun. Některé top modely pak mohou mít i ještě výkonnější, například 120W nabíjení.

