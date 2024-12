Budoucnost patří USB-C, avšak stále se najde velké množství elektroniky, která spoléhá na starší USB-A. I proto by vás mohl zaujmout adaptér FIXED PD Quick Charger (45 W). Vyplatí se jeho nákup?

Pokud se poohlížíte po univerzálním adaptéru se třemi USB a přitom preferujete lokální značky, nabízí se adaptér FIXED PD Quick Charger (45 W). Jak se tato nabíječka s udávaným maximálním výkonem 45 W osvědčila?

Technické parametry FIXED PD Quick Charger (45 W)

Výstupy 1× USB-C PD (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 20 V/2,25 A – 45 W max.) 2× USB-A (5 V/2,4 A – 12 W max.) Maximální souhrnný výkon 45 W Cena 799 Kč

Obsah balení: adaptér a manuál

FIXED PD Quick Charger (45 W)

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: sázka na jistotu

FIXED při návrhu adaptéru nijak zvlášť neexperimentoval a rozhodl se pro oblíbenou bílou a matné provedení. Tělo adaptéru pak zdobí decentní šedé logo výrobce a z konstrukčního hlediska je podle mě nejzajímavější tloušťka, kterou se povedlo udržet pod úrovní 3 cm. Díky tomu se adaptér bez problémů vměstná do různých „prodlužovaček“ a zásuvek, kde může být více kabelů/adaptérů vedle sebe a tlustší nabíječku by nemuselo být možné připojit.

Čeho jsem si během používání všiml, je umístění samotných konektorů, které nejsou dokonale vycentrované (nacházejí se mírně blíž levé straně). Může se však jednat pouze o vlastnost testovaného kusu, ačkoliv z renderů se jeví, že by měly být konektory vyloženě uprostřed. V každém případě se jedná o zanedbatelnou designovou vadu, které si pravděpodobně ani nevšimnete, pokud nebudete adaptér skutečně detailně zkoumat. Co se mi naopak líbí, to je snadno viditelný popisek s maximálním výkonem daného konektoru.

Podobně jako u předešlých recenzí nicméně musím i zde vypíchnout jeden potenciální nedostatek, kterým je blízkost jednotlivých konektorů vedle sebe. Jedná se o docela běžný jev, ostatně adaptéry, které mají konektory dál od sebe, jsou spíše výjimkou. V případě, že používat všechny tři konektory by však přeci jen bylo komfortnější, kdyby se nacházely dál od sebe kvůli manipulaci s kabely.

Líbilo se nám štíhlé tělo

decentní design

Nelíbilo se nám rozestupy mezi konektory by mohly být větší

Nabíjení: potěší hlavně staromilce

Již zmíněná trojice USB je podle mého názoru výhodná především pro ty, kteří potřebují nabíjet zařízení z kategorie wearables, jako jsou chytré hodinky či sluchátka, jež se zpravidla nabíjí relativně nízkým výkonem a v takovém případě nebudou výkonem max. 12 W (u USB-A) nijak omezeni. Ideální příklad použití je tak za mě připojit k adaptéru na noc telefon, sluchátka a tablet a následujícího rána mít vše kompletně nabito. Pochopitelně se však nemusíte omezovat pouze na telefon/tablet, ale také můžete nabíjet notebook, a to díky podpoře Power Delivery.

Maximální nabíjecí výkon 45 W u USB-C přitom bude ve většině případech zcela dostačující, bavíme-li se o konvenčních noteboocích typu MacBook Air apod. V případě, že disponujete nadstandardně výkonným notebookem (třeba herním) s vysokými energetickými nároky, nemusí 45 W dostačovat během náročnějších úkonů, respektive zřejmě nebude stačit notebook nabíjet rychleji, než bude docházet k jeho vybíjení.

V případě nabíjení pouze skrze USB-C považuji 45 W za dostačující pro většinu moderní elektroniky. Samozřejmě by bylo možné vytknout absenci technologie GaN, která by umožnila zmenšit rozměry (nebo např. navýšit výkon při zachování rozměrů tohoto adaptéru), testovanou nabíječku však i tak považuji (právě díky tomu, jak je štíhlá) za relativně kompaktní. Na závěr zmíním, že při využití všech tří konektorů se nabíjecí výkon rozdělí následovně: 30 W pro USB-C a 12 W se rozdělí mezi USB-A.

Líbilo se nám podpora Power Delivery

možnost nabíjet tři zařízení najednou

slušný nabíjecí výkon

Nelíbilo se nám bez technologie GaN

Zhodnocení: postačí?

Testovaný adaptér je mi kromě trojice USB a vcelku rozumných rozměrů sympatický také tím, že za ním stojí česká společnost FIXED a je zřejmé, že jeho nákupem (ačkoliv je samozřejmě vyráběn v Číně) podpoříte českou ekonomiku více než nákupem jiné zahraniční značky. Vzhledem k ceně je však zároveň nutné zmínit, že lze na trhu najít i zajímavější alternativy. Zejména, pokud neprahnete po dvojici starších USB-A lze totiž v dané cenové relaci pořídit již i adaptér s technologií GaN a třeba i vyšším nabíjecím výkonem.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz