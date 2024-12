V posledních letech už při sobě obvykle nemáme pouze mobilní telefon, ale i celou řadu příslušenství, které čas od čas baží po doplnění energie. K mnoha novým produktům přitom chybí nabíjecí adaptéry, o to zajímavější proto je adaptér FIXED GaN100, který podporuje výkon až 100W a současně má na svém těle hned čtveřici výstupních konektorů.

Model GaN100 od FIXED se chlubí maximálním výkonem 100 W a hned čtyřmi výstupními konektory. Zdá se tak jednoznačnou volbou pro náročnější, kteří potřebují napájet více zařízení současně.

Technické parametry FIXED GaN100 Charger

Kombinace výstupů (USB-C1/C2): 100 W (USB-C1) + (USB-C2): 65 W + 30 W (max. 95 W) (USB-C3) + (USB-A): 5V/3A (max. 15 W) (USB-C1/C2) + (C3/USB-A): 65 W + 30 W (max. 95 W) (USB-C1) + (USB-C2) + (USB-A): 45 W + 30 W + 18 W (max. 93 W) (USB-C1) + (USB-C2) + (USB-C3): 45 W + 30 W + 20 W (max. 95 W) (USB-C1) + (USB-C2) + (USB-C3) + (USB-A): 45 W + 30 W + 5V/3A (max. 90W) Maximální souhrnný výkon 100 W Cena 1 390 Kč

Obsah balení: adaptér a manuály

nabíjecí adaptér

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: není velký

Adaptér je v bílém provedení, což snižuje jeho nápadnost, ať už bude zapojený kdekoliv. Velikostí vesměs odpovídá běžným nabíječkám s obdobným výkonem. Hmotnost je rovněž ucházející, avšak při zapojování do zásuvky je již lepší počítat s tím, aby adaptér nevisel směrem dolů a nehrozilo samovolné odpojení či v krajním případě vylomení.

Samotný povrch nabíjecího adaptéru je v matném odstínu, což zajišťuje, že na něm neulpívají otisky prstů ani žádné další nežádoucí nečistoty. Celkově je vzhled adaptéru standardní a netřeba mu přikládat zvláštní pozornost.

Ze spodní hrany jsou důležité informace o nabíjecích výkonech, které najdete i v přiložené tabulce v tomto článku. Nejvíce vás ale jistě zajímá zadní strana, kde jsou shromážděny všechny konektory. Celkem jsou čtyři, jeden USB-A a tři USB-C, přičemž mezi všemi jsou příjemné rozestupy, aby bylo možné odpojovat kabely dle aktuální potřeby. Nad konektory je pak ještě malá modrá dioda, která nepřetržitě svítí, pokud je adaptér zapojen do zásuvky.

Líbilo se nám kompaktní rozměry

matný povrch

dobře rozmístěné konektory

Nabíjení: nabijete i za pár minut

Zásadní předností nabíjecího adaptéru FIXED je jeho vysoký výkon, který může dosahovat až 100 W. Zkratka GaN v názvu značí technologii, která zaručuje vysoký výkon v relativně kompaktních rozměrech adaptéru a současně i zvýšenou ochranu proti přehřívání.

Pakliže chcete dosáhnout 100 W, je potřeba využívat konektor USB-C1, výrobce jej speciálně označil oválem, snadno jej tedy rozpoznáte. Podporován je standard Power Delivery 3.0, díky čemuž můžete vysokým výkonem nabíjet klidně i notebooky a samozřejmě telefony. V případě využití jen USB-C1 se tak zařízení nabije klidně za 25 minut. Zkoušeli jsme to na telefonu Realme GT 6T, které nativně podporuje až 120W nabíjení, a dobil se za zmiňovaných 25 minut.

Hlavní devízou adaptéru je však možnost nabíjet více zařízení současně. Kupříkladu při využití všech tří USB-C se výkon adaptéru rozdělí na 45 W, 30 a 25 W. Pakliže si v některé chvíli vystačíte se dvěma USB-C, je rozdělení výkonu na 65 W a 30 W. Lze tak říci, že můžete pohodlně nabíjet notebook a telefon. Obojí dostatečně rychle.

Pro starší typy kabelů je zde také USB-A výstup, který dokáže poskytnout maximálně 30 W, ovšem pouze v případě, že je využíván sám. V jiných případech jeho výkon klesá k 18/15 W.

Líbilo se nám vysoký nabíjecí výkon

podpora Power Delivery 3.0

technologie GaN

možnost nabíjet čtyři zařízení najednou

Zhodnocení: zajímavá volba pro náročné

FIXED GaN100 Charger je při aktuální ceně pod hranicí 1 400 Kč rozhodně zajímavou volbou pro všechny náročné , stejně jako pro ty, kteří hledají rychlou nabíječku ke svému modernímu telefonu. Výkon 100 W je aktuálně více než dostačující, a to nejen k nabití mobilu, ale i notebooku. Velkou výhodou je, že kdekoliv budete, stačí vám jedna zásuvka a vy obsloužíte veškerá zařízení. Nabíjet lze současně hned 4, a to při zachování solidních nabíjecích výkonů. K pomyslnému ideálu chybí snad jen to, aby FIXED k adaptéru dodával i kvalitní kabel.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz