Hledáte inspiraci na nové MagSafe příslušenství? Máme pro vás výběr od FIXED

MagSafe příslušenství není nikdy dost, zvláště když jste krátce po pořízení některého z nových iPhonů 17. MagSafe má mnoho využití, nejvíce se však uplatní při nabíjení, kde se naplno využije potenciál magnetů a tedy přesného vycentrování, které je pro bezdrátové nabíjení nezbytné. Bohatou nabídku MagSafe příslušenství má například značka FIXED, některé zajímavé kousky si dnes rozebereme podrobněji.
Stojánky na doma i na cesty
FIXED má ve své nabídce hned několik nabíjecích MagSafe stojánků, které se liší svým využitím – některé se skvěle hodí na noční stolek nebo pracovní stůl, jiné jsou doslova jako dělané na cesty, a to jak krátké, tak i dlouhé, kdy si stihnete i odpočinout. Přiznám se, že sám jsem milovník všech skládacích MagSafe stojánků, které si mohu vzít třeba na dovolenou – zaberou totiž minimum místa, snadno však nabijí jak můj iPhone, tak také Apple Watch nebo třeba sluchátka s podporou bezdrátového nabíjení.
Máte nový Pixel? Pak oceníte, že díky technologii PixelSnap můžete MagSafe příslušenství využít úplně stejně, jako kdybyste měli iPhone – a to díky kompatibilitě magnetů technologie MagSafe a Qi2.
Začít můžeme například povedeným skládacím stojánkem 3v1 FIXED MagFlex Alu, který je mým favoritem na cesty. Stojánek funguje jako takové leporelo – ve složeném stavu na něj můžete položit iPhone (nebo třeba nový Pixel či jiný smartphone s kroužkem FIXED MagPlate), přičemž se automaticky spustí nabíjení. Nabíječku však lze rozložit, poté funguje jako stojánek (pro využití klidového režimu), na který můžete připnout jak iPhone/Pixel, tak rovněž také Apple Watch a dokonce i bezdrátová sluchátka. Stojánek je modulární, takže podložku pro sluchátka lze sklopit dovnitř a ušetřit tak místo, například na nočním stolku.
Tělo stojánku je tvořeno kombinací hliníku a plastu, jako celek však působí velmi kvalitně a stabilně. Na těle nechybí USB-C konektor a LED indikace nabíjení, v balení samozřejmě naleznete i nezbytný USB-C–USB-C kabel. iPhone můžete nabíjet maximálním výkonem 7,5 W, avšak podporovaný smartphone lze nabíjet až výkonem 15 W. Sekundární podložka pro sluchátka dokáže nabíjet výkonem 3,5 W, hodinky výkonem 2,5 W. Adaptér součástí balení není, vystačíte si však se základním 30W adaptérem do sítě. Ve složeném stavu se pyšní rozměry 7,6 × 7,6 × 1,9 cm, hmotnost činí 112 gramů. Stojánek vyjde na 1 599 Kč.
Mým dalším oblíbeným kouskem je FIXED MagPowerstation Alu 2, který mi dělá společnost na pracovním stole. FIXED MagPowerstation Alu 2 podporuje Qi2, což znamená, že můžete využít maximální výkon 15 W i pro nové iPhony, stejně tak ale i pro nové Pixely. Oproti 3v1 FIXED MagFlex Alu není stojánek rozložitelný, naopak, jeho hlavní výhodou je monolitická hliníková konstrukce, která vypadá naprosto skvěle. Stále zůstává výhoda spočívající v možnosti nabíjení tří zařízení najednou – opět se bavíme o iPhonu/Pixelu, Apple Watch a třeba bezdrátových sluchátkách. Součástí balení je i USB-C kabel, adaptér je nutné si pořídit separátně, opět si vystačíte s výkonem 30 W.
Rozměry stojánku jsou stále velmi kompaktní, konkrétně 68 × 107 × 118 mm a hmotnost činí 145 g. Stojánek si můžete pořídit ve dvou barevných variantách na webu výrobce, konkrétně v titanové a v černé.
Ve stejných barvách si můžete pořídit i extra kompaktní nabíječku s názvem FIXED MagPad Slim Qi2. Jde o malý puk s rozměry zhruba 59 × 59 × 7,9 mm a hmotností 72 gramů. Součástí nabíjecího puku je i napevno spojený USB-C kabel s délkou 1,5 metru, který potěší opletením, takže je dostatečně odolný. Díky podpoře Qi2 můžete snadno nabíjet jak iPhone, tak Pixel nebo zařízení, ke kterému připevníte MagPlate.
Extra tenké a lehké tělo nabíječky nijak neomezuje manipulaci s telefonem, takže ho můžete pohodlně používat i během nabíjení. Stylové hliníkové provedení (46 % recyklovaného kovu) zajišťuje nejen vysokou odolnost, ale i efektivní odvod tepla. Proti poškrábání je telefon chráněn jemným silikonovým povrchem na nabíjecí ploše. Pokud chcete, na FIXED MagPad Slim Qi2 můžete položit třeba i sluchátka s podporou bezdrátového nabíjení, což je praktické. Adaptér součástí balení není, vystačíte si však se základním 20W adaptérem. FIXED MagPad Slim Qi2 vyjde na 699 Kč, což je skvělá nabídka. Pokud chcete, FIXED má v nabídce i variantu se stojánkem, ta nese název FIXED MagPad Pro a důkladněji jsme se na ni podívali v rámci naší recenze.
Powerbanka, ve které se zhlédnete
Potřebujete energii na cesty, ale zároveň chcete něco s WOW efektem? Pak dejte šanci powerbance FIXED MagZen Crystal, která je k dispozici ve dvou kapacitních variantách – FIXED MagZen 5 Crystal nabídne kapacitu 5 000 mAh, FIXED MagZen 10 Crystal nabídne kapacitu 10 000 mAh, přičemž si můžete vybrat hned z několika barevných variant. Powerbanka se pyšní hliníkovým rámečkem a přední stranou z tvrzeného skla, díky čemuž působí jako kapesní zrcátko. Osobně jsem byl zvědav, jak dlouho vydrží sklo bez škrábanců – kupodivu je sklíčko opravdu odolné a ani při nošení v tašce na něm zatím nepozoruji žádné škrábance.
Důležitou zprávou je, že obě kapacitní varianty podporují Qi2, což znamená, že nabíjet můžete výkonem 15 W jak nové iPhony, tak třeba i Pixely. Kromě magnetického bezdrátového nabíjení umí MagZen 5/10 Crystal také kabelové nabíjení přes USB-C port s výkonem 20 W. Díky funkci Dual Charging zvládne nabíjet dvě zařízení najednou – telefon bezdrátově a další příslušenství přes kabel. Na těle samozřejmě nechybí LED diody, které informují o stavu kapacity baterie, ale i o procesu nabíjení. Důležité je, že powerbanky nabízejí ochranu proti zkratu, přetížení a přehřátí.
MagZen 5 Crystal nabízí rozměry 100 × 68 × 9,4 mm a hmotnost 141 gramů, MagZen 10 Crystal poté 100 × 68 × 15,43 mm a hmotnost 208 g. Nakupovat můžete přímo zde.
Magnetické bezdrátové nabíjení s přidanou hodnotou? Zkuste příslušenství FIXED – Dlouhodobé zkušenosti
Stále málo? FIXED toho má více!
Stále málo? Nabídka MagSafe příslušenství je velmi bohatá – stačí navštívit stránky značky, kde navíc můžete aktuálně získat i 20% slevu na první nákup po přihlášení k newsletteru. Pokud vás zajímá více o FIXED MagSafe příslušenství, doporučujeme vám náš dřívější článek, kde jsme se zaměřili na další skvělé kousky.