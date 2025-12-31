Fenomén Apple nálepek nekončí, jen změnil revír. Na tomto místě byste je nečekali

Apple a ikonické samolepky mají společnou historii, která sahá několik desetiletí do minulosti. Přestože Apple nepochybně nebyl první společností, která začala ke svým produktům přikládat nálepky, právě ty s logem nakousnutého jablka zaznamenaly fenomenální úspěch. Postupem času se z nich stala doslova kultovní záležitost a symbol příslušnosti k určité technologické komunitě. Ostatně i dnes, kdy už v baleních nejnovějších jablečných produktů nálepky z ekologických důvodů nenajdeme, můžeme v provozu stále zahlédnout řadu vozů, jejichž páté dveře zdobí právě toto bílé logo. Že v některých případech může mít daný vůz maximálně hodnotu nového iPhonu, je věc druhá, každopádně se jedná o fenomén, který nemá v technologickém světě obdoby.
Nyní, když už by se mohlo zdát, že tato éra pomalu ale jistě končí, přichází horká novinka. Jde o trend tak čerstvý, že jej širší veřejnost zřejmě ještě ani nestihla zaregistrovat, a přesto je natolik výrazný, že na něj v rámci marketingové kampaně vsadilo i samotné zastoupení Applu. Tato nová vlna „kustomizace“ je přitom spjata výhradně s novou řadou iPhonů 17 Pro. Ty totiž disponují výrazně přepracovaným fotomodulem obdélníkového tvaru, který nabízí poměrně velké množství nevyužitého prostoru. Samotné objektivy a senzory totiž zabírají přibližně jen polovinu jeho celkové plochy. A jak vyplnit ten zbytek? Zřejmě již správně tušíte, kam míříme...
the iPhone 17 Pro camera plateau sticker trend is absolutely exploding and i LOVE IT— System Settings (@app_settings) December 31, 2025
Apple Korea just made this ad directly promoting it! pic.twitter.com/BXOrTBrImk
Fotomodul iPhonu 17 Pro a 17 Pro Max ozdobený drobnou nálepkou křečka, kočky, jídla nebo s odkazy na oblíbené videohry? Nebo snad vizuálem odkazujícím na aktuální počasí či náladu uživatele? Na první pohled se tento trend může jevit jako poněkud bizarní, ovšem řady uživatelů, kteří využívají rozměrný fotomodul svého iPhonu právě tímto způsobem, raketově rostou. Ostatně na tento fenomén upozorňuje i nová reklama na iPhony 17 Pro, která klade důraz právě na kreativní využití nálepek přímo na těle fotoaparátu.
Volný prostor na fotomodulu v kombinaci s nepřeberným množstvím miniaturních nálepek otevírá dveře velmi individuální personalizaci. Logicky by se sice mohlo zdát, že uživatelé mohli obdobně polepit záda svých iPhonů již dříve, ovšem fotomodul má jednu zásadní „přednost“. Je to místo, které zůstává v podstatě vždy na odiv, neboť jej nepřekrývá žádné ochranné pouzdro. Právě tato plocha se tak evidentně stala ideálním „plátnem“ pro novou generaci jablečných fanoušků, kteří chtějí svůj telefon odlišit od těch dalších.