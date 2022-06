Fairphone nabízí telefon za předplatné. Prý to pomůže životnímu prostředí

Fotografie: Fairphone

Výrobce telefonů Fairphone je sice minoritní, ale jeho přístupu nelze upřít jistou originalitu. Celá filozofie firmy je založena na tzv. udržitelnosti. To začíná už výběrem surovin, které například nesmějí pocházet z oblastí, kde jejich těžba zbytečně poškozuje životní prostředí. Pro uživatele je pak důležitější, že by jim telefon měl vydržet co nejdéle. Toho má být dosaženo snadnou opravitelností a velmi dlouhou dobou, po kterou mobil dostává aktualizace. Společnost se tak snaží oslovit ekologicky smýšlející zákazníky, kterým vadí plýtvání v podobě neustálého pořizování nových přístrojů z důvodů morálního zastarávání nebo nemožnosti levných oprav.

Nyní jde Fairphone ještě dál a zkouší zákazníky motivovat k tomu, aby si telefon ponechali co nejdéle. Čím déle totiž budete telefon používat, tím levnější bude jeho pronájem. Služba Fairphone Easy je prozatím dostupná pouze v domovském Nizozemí. Měsíční poplatek 21 € (cca 520 korun) měsíčně zahrnuje bezplatné opravy (Fairphone tvrdí, že v případě potřeby vám do 48 hodin dodá náhradní telefon) a za každý rok, kdy se vám podaří vydržet bez nutnosti opravy, se vám navíc započítají slevy. Po prvním roce získají zákazníci měsíční slevu 2 €, po dvou letech 4 € a po třech letech 8 €.

Fairphone 4 svou výbavou a designem neohromí, jeho dlouhé aktualizace a snadnou opravitelnost mu však mohou ostatní značky jen závidět.

Při převzetí telefonu je také potřeba zaplatit zálohu 90 € (cca 2 250 korun), protože Fairphone 4 ve skutečnosti nevlastníte. Po skončení pronájmu od 3 do 60 měsíců je potřeba jej vrátit společnosti, která jej znovu využije nebo recykluje. Jednoduchou matematikou to vypadá, že se jedná o alternativu splátkového prodeje na tři roky, kdy zaplatíte za pronájem zhruba pořizovací částku 649 € (asi 16 tisíc korun), kolik stojí telefon ve volném prodeji. S tím však může zamíchat případná cena oprav. Podle firemní filozofie ale nejde o alternativu splátkového prodeje nebo pronájmu, jakou například nabízejí některé e-shopy. Snahou je naopak přinutit vás, abyste si telefon nechali co nejdéle, což má pomoci životnímu prostředí tím, že nebude nutné složitě vyrábět nový přístroj – například jenom kvůli tomu, že se ten starý nevyplatí opravovat.