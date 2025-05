Revoluce ve zdravotním monitoringu? Huawei Watch 5 sbírají data ze zápěstí i prstu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jakkoliv technologicky vyspělá řešení přinášel Huawei v oblasti smartphonů, můžeme jej v posledních letech na českém trhu znát především jako výrobce produktů z kategorie wearables, kde výrobce nemusí tolik trápit americké sankce nasazené prezidentem Trumpem v jeho prvním prezidentském období. Aktuálně pak Huawei nabízí celou řadu chytrých hodinek, z nichž je číselná řada tím nejlepším, co nabízí, a má to dokázat i horká novinka Huawei Watch 5.

Huawei Watch 5 mají úplně nový senzor a luxusní zpracování

Titan i nerezová ocel z „Rolexek“

Základním rozdílem mezi hodinkami Watch GT a Watch je rozdílná konektivita. Nepřekvapí proto, že Huawei Watch 5 podporují také možnost nahrát do nich eSIM, kromě toho však přináší několik důležitých novinek. Začněme designem, který je tradičně velmi povedený. Huawei tentokrát vsadil na nerezovou ocel s označením 904L, která je vysoce odolná a proslavila ji i značka Rolex. Další alternativou je pak oblíbený titan, který je však dostupný pouze u většího 46mm provedení. Menší 42mm verze je pak prezentována jako ideální volba pro dámy, ale také pány, kteří nemají rádi větší hodinky.

Na výrazném, ale čistém designu se podílí také sférické safírové sklo, jehož „vypouklost“ je tak akorát a prsty po něm kloužou jedna radost. Další novinkou jsou pak extrémně tenké rámečky, a to konkrétně 2,2 milimetrů u 46mm provedení a 1,8 mm u 42mm verze. 1,5", respektive 1,38" obrazovka je tak opticky ještě větší a výrobce se chlubí tím, že poměr zobrazovací plochy k tělu činí 80,4 % u 46mm provedení a dokonce 82,5 % u menší varianty. Myslelo se pochopitelně také na kvalitu zobrazení, a tak je nasazen LTPO 2.0 OLED panel s maximálním jasem až 3 000 nitů. Již nyní můžeme prozradit, že čitelnost je skutečně špičková a prostředí systému Harmony OS s označením 5 vypadá velmi líbivě.

Zbrusu nový X-Tap senzor pro přesnější měření

Zřejmě největší zajímavostí na těle hodinek je však „tlačítko“ na pravé straně, umístěné mezi korunkou nahoře a programovatelným tlačítkem dole. Nejedná se přitom o fyzické tlačítko, ale speciální senzor X-Tap, který dokáže vnímat taktickou odezvu, monitorovat EKG a také obsahuje PPG snímač. Smyslem tohoto prvku je doplnit údaje sbírané z 5 senzorů umístěných tradičně na spodní straně hodinek, které jsou měřeny kontinuálně. X-Tap na pravém boku má nabídnout přesnější okamžité měření a funguje například jako klasický oxymetr, tj. měří okysličení z konečků prstů, kde je více cév, a naměřená hodnota je přesnější. Hodinky tak čerpají data ze dvou různých míst (zápěstí a konečku prstu), naměřené hodnoty jsou tak maximálně přesné. Přidržením prstu na tomto senzoru se pak změří měření, které hodnotí celkem 9 metrik během jedné minuty. Výrobce dokonce připravil i menší hru, kterou lze hrát tlačením prstu na tento senzor, avšak v rámci prvních dojmů jsme ji nemohli vyzkoušet.

Hodinky mají spoléhat rovněž na pokročilé algoritmy a uživatelům nabídnout srozumitelnější data. Například zkombinují údaje o HRV a kvalitě spánku a uživatele například informovat o zvýšeném stresu.

Kromě X-Tap a přidružených funkcí nechybí však ani velký důraz na sportovní režimy, kdy nechybí analýza běhu, možnost monitorovat golfovou hru nebo se potápět do hloubky až 40 metrů. Nechybí ani možnost nahrát si do hodinek offline mapy, hudbu, odpovídat na notifikace kromě předpřipravených odpovědí také skrze klávesnici. Nechybí ani dvojice gest, a to poklepání palce a ukazováčku o sebe a otírání palce o ukazováček, kterými lze skrolovat prostředím.

Stran výdrže jsou hodinky Huawei proslavené schopností vydržet třeba i dva týdny na nabití, což však neplatí pro vlajkový číselný model. Vzhledem k různým funkcím a konektivitě slibuje výrobce s nainstalovanou eSIM tři dny běžného používání u 42mm verze a 4,5 dne u 46mm varianty. S aktivací úsporného režimu se pak lze dostat na 7, respektive 11 dní na plné nabití. Nabíjení probíhá skrze bezdrátové nabíječky s podporou standardu Qi, případně pomocí přiložené bezdrátové nabíjecí kolébky.

Cena a dostupnost

Nacenění Huawei Watch 5 je poměrně nezvyklé, neboť větší 46mm i menší 42mm provedení startuje na ceně 10 999 Kč (449 eur) a stojí maximálně 15 999 Kč (649 eur). Za identickou cenu tedy můžete mít nerezovou 42mm verzi s řemínkem z titanu, ale také 46mm titanové provedení s titanovým řemínkem. Větší Watch 5 budou nabízeny v provedení Active (na fotografiích), Classic a Purple a také Elite (se zmíněným kovovým páskem). Menší 42mm verze pak v provedení Green, Classic, Elegant a Elite (opět s kovovým páskem). Dostupnost na trhu je od dnešního dne, tj. 15. května 2025.